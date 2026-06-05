BIG Will Group onderdeel van Surinaamse handelsmissie naar Brazilië

Het Surinaamse voedingsbedrijf de BIG Will Group N.V., maakte deel uit van de officiële Surinaamse handelsdelegatie die deze week een bezoek bracht aan Brazilië. De missie vond parallel plaats aan het staatsbezoek van president Jennifer Simons en was gericht op het versterken van de economische samenwerking tussen beide landen, met bijzondere aandacht voor landbouw, handel en voedselzekerheid.

Julio Bhikharie, President en CEO van The Key Initiative en onderdeel van de BIG Will Group of Companies, was aanwezig bij de handelsmissie, en liet op zijn LinkedIn-pagina weten, dat de missie overheid en bedrijfsleven samen heeft gebracht rond thema’s als agro-ontwikkeling, regionale handel en de versterking van voedselproductieketens binnen de Caribische en Zuid-Amerikaanse markten. Het bedrijf positioneerde zich daarbij als een van de grootste geïntegreerde voedselproducenten van Suriname.

Onder de slogan: ‘The Food Standard’, werkte de BIG Will Group aan een geïntegreerde keten van agroproductie, grondstoffen, verwerking en eindproducten. Het bedrijf benadrukte dat het inzette op het vergroten van Surinaamse productiecapaciteit voor zowel de Caribische Gemeenschap als de Dutch Caribbean, binnen de geldende oorsprongs- en certificeringsvereisten van de CARICOM.

Brazilië werd door het bedrijf gezien als een strategische partner op het gebied van landbouwkennis en -technologie, met expertise in onder meer maïs- en sojateelt, veeteelt, kaslandbouw en agroverwerking. De BIG Will Group gaf aan reeds samen te werken met Braziliaanse partners bij de ontwikkeling van een hydroponische kas van 4000 vierkante meter in Suriname.

De BIG Will Group beoogt met de deelname aan de handelsmissie, nieuwe samenwerkingen te verkennen en bestaande relaties verdiepen, met als doel de verdere ontwikkeling van duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio. De missie maakte deel uit van bredere inspanningen om regionale handelsrelaties te versterken en de positie van Surinaamse agribusiness in internationale markten verder te vergroten.