In het kader van de lockdown, is er vanwege de overheid een avondklok ingesteld die om 22.00 uur ingaat en om 05.00 uur eindigt. Maar waar de avondklok geen verandering in heeft gebracht, zijn de nachtelijke diefstallen en gewapende overvallen tijdens deze periode. Dak- en thuislozen en zwervers, zijn nu overal in Paramaribo te bekennen en in aantal veel meer dan voorheen. Vooral in de avonduren worden ze naar de mening van velen, actiever. Zij vormen een last voor hun totale omgeving. Behalve dat ze als een last worden ervaren, vormen bepaalden ook een gevaar voor de gemeenschap. In de groep van de zwervers zijn er enkelen die een zeer agressieve houding vertonen.

De politie moet volgens Keerpunt maar zien, hoe ze deze criminele activiteiten onder controle krijgt. Criminelen hebben reeds in de gaten, dat het niet om een zwaar gecontroleerde avondklok gaat en slaan regelmatig hun slag. Een persoon die op een stoep in de binnenstad gaat liggen, hoeft nog geen dakloze of zwerver te zijn, maar kan wel een inbreker zijn. Dus daar moet de politie beter op gaan letten. Keerpunt is het ook opgevallen, dat de daklozen en zwervers zich op verschillende hoeken in de stad ophouden en overduidelijk zorg nodig hebben. Wij hebben de indruk dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), een deel van deze daklozen en zwervers die onder zijn hoede verkeerden, de poort uit heeft gestuurd. De groep is nu grotendeels aan haar lot overgelaten en afhankelijk gemaakt van een portie eten, die zij dagelijks van bepaalde sociale instanties ontvangt. Door de sociaal-economische ellende die zich momenteel in toenemende mate in dit land manifesteert, komen er steeds meer van deze personen op straat terecht die geen uitweg hebben en in bepaalde gevallen uit nood, overgaan tot crimineel handelen. Ook het besmettingsgevaar in de binnenstad en vooral in de omgeving van de Waterkant en de Centrale Markt kan wederom toenemen door deze dak- en thuislozen, die al deze maatregelen aan hun laars lappen. Wij begrijpen dat deze groep mensen geen geld heeft om een mondkapje te kopen of de hele dag de handen te wassen, maar daarvoor zou de overheid toch moeten zorgen. Zij dient toch de instellingen die zich bezighouden met deze doelgroep, te ondersteunen? Mensen zitten in hun auto met open ruiten en een zwerver komt ineens naast hun auto staan zonder mondkap, terwijl hij zijn handen brutaal de cabine in steekt om naar geld te vragen. Brandstof is duur en autobestuurders kunnen niet constant met airco en gesloten ruiten rijden. Autobestuurders worden momenteel in de file gemolesteerd door dak- en thuislozen die geen mondkapje dragen. Er moet naar onze mening, snel meer aandacht besteed worden aan deze groep mensen, omdat anders crimineel handelen door bepaalden onder hen, ernstiger vormen zal aannemen. Het PCS en de justitie zouden samen een plan uit moeten werken, om de overlast veroorzaakt door ‘zwervers’ in Suriname te reduceren.