OM zet strafrechterlijk onderzoek naar drie voormalige bewindspersonen voort

De Nationale Assemblee (DNA) heeft ingestemd met de vorderingen van de procureur-generaal (PG), om drie voormalige politieke ambtsdragers, in staat van beschuldiging te stellen. Hiermee is voldaan aan de wettelijke voorwaarden, zoals vastgelegd in artikel 140 van de Grondwet en de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (WIPA).

Door het besluit van DNA, kan het Openbaar Ministerie (OM) de strafrechtelijke onderzoeken naar de betrokken personen verder voortzetten. De vorderingen werden op 9 maart 2026 door de PG ingediend bij het parlement.

Nadat de onderzoeken zijn afgerond, kan het OM de zaken volgens de wettelijke procedure voor verdere behandeling voorleggen aan het Hof van Justitie (HVJ). Het OM wacht momenteel op de officiële kennisgeving van het DNA-besluit, voordat vervolgstappen worden gezet.

De beslissing van DNA betekent niet dat de betrokkenen schuldig zijn bevonden. Alleen de rechter is bevoegd om uiteindelijk te oordelen over de feiten en eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het OM benadrukt dat het verdere verloop van de procedure, zorgvuldig en binnen de grenzen van de wet zal plaatsvinden. Vanwege het lopende karakter van de onderzoeken, worden er voorlopig geen inhoudelijke mededelingen gedaan.