Het personeel van de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZPHCS), is sinds afgelopen dinsdag in beraad. Volgens het personeel zijn de lonen over de maand oktober nog niet overgemaakt. Financiënminister Armand Achaibersing, zei afgelopen woensdag tegenover de media, dat de fout niet ligt bij het ministerie van Financiën & Planning. Volgens de minister, heeft het ministerie reeds op 29 oktober de gelden voor de betaling van de werknemers, overgemaakt.

Feit is dat het personeel nog geen salaris heeft ontvangen. De voorzitter van de Medische Zending Werknemersorganisatie (MZWO), Roy Haverkamp, zei vanochtend het radioprogramma ABC Aktueel, dat het personeel thuis zal blijven totdat de salarissen op hun rekeningen gestort zijn. Volgens hem zal er wel dispensatie aan de werknemers verleend worden voor het uitvoeren van spoedgevallen. Ook vindt de reeds geplande training van microscopisten voortgang. “De werknemers zijn wel op hun werkplaats, maar er zullen uitsluitend spoedgevallen behandeld worden”, zegt Haverkamp.

“Tot nu toe is er nog niets verder gedaan, de situatie is nog steeds hetzelfde. In principe hadden we gezegd, dat we tot vrijdag zouden wachten of kijken wat de stand van zaken is. De MZ zit nu in een situatie waarbij de diensten worden verleend en er wordt dan betaald door de overheid middels subsidies.

De hoognodige dingen zijn in een begroting reeds doorgeven, maar het blijkt dat niet het hele bedrag, meer dan SRD 3 miljoen, is overgemaakt. Het bedrag is deels overgemaakt”, aldus Haverkamp.

Het deel van het bedrag dat door Financiën is overgemaakt, is volgens Haverkamp niet voldoende om de salarissen van de werknemers uit te betalen. “Het overgemaakte bedrag is op de rekening, maar je kunt niet een deel betalen en een ander deel niet. Je moet wachten tot het volledig bedrag gestort wordt, zodat er verder gewerkt kan worden om de salarissen uit te betalen”, zegt Haverkamp. Hij zegt, dat hij vandaag contact heeft gehad met de directie van de MZPHCS over de verdere afhandeling van deze situatie.

“Vanmiddag zal er een ontmoeting zijn tussen Volksgezondheid, Financiën en de Medische Zending, om de situatie te bekijken en of bespreken. We hopen dat er dan resultaat uit de bus komt en dat de rest van het bedrag gestort wordt, zodat de salarissen uiteindelijk voor de mensen gestort kunnen worden. We hopen dat het dit weekend, uiterlijk maandag, verwerkt wordt, zodat we de komende week wederom aan de slag kunnen.” Haverkamp hoopt, dat het de laatste keer is, dat de MZPHCS met zulke problemen geconfronteerd wordt. “Zo is het niet prettig werken. Afgelopen augustus hadden we ook zo’n soortgelijke situatie, waarbij we zelfs een petitie hebben ingediend bij het parlement. Vanaf toen leek het beter te gaan tot we nu weer met soortgelijke situatie geconfronteerd worden”, aldus Haverkamp. Hij zegt er rekening mee te willen houden dat de overheid momenteel geen middelen heeft, echter hebben de werknemers ook betalingsverplichtingen die zij moeten voldoen.