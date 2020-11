Bij een verkeersongeval op woensdag 4 november aan de Afobakaweg ter hoogte van mast 106 hebben twee mede-inzittenden, Gwens Flautantie (23) en de ongeveer 30 jaar oude Ronald Boede het leven gelaten. De autobestuurder Roberto K. (33) raakte zwaargewond. De politie van het bureau Brokopondo kreeg omstreeks 07.35 uur die morgen de melding van een verkeersongeval, waarbij er sprake moest zijn van twee doden en drie zwaargewonden. De locatie werd aangedaan door de politie en bleek het te gaan om de twee mede-inzittenden die geen tekenen van leven vertoonden. De chauffeur Roberto was inmiddels voor medische hulp afgevoerd naar de RGD-polikliniek van Klaaskreek en werd vandaaruit overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij bleek een ribfractuur en inwendige kneuzingen te hebben opgelopen. Een ingeschakelde arts stelde de dood van Gwens Flautantie en Ronald Boede formeel vast. Onderzoek wees uit dat de autobestuurder Roberto vermoedelijk met een hoge snelheid reed over de Afobakaweg. Hij kwam vanuit de richting van Klaaskreek gaande richting Brownsweg. Op gegeven moment moet hij in slaap zijn gevallen. Hij verloor daarbij de controle over het stuur, waardoor de auto van de weg raakte, over de kop sloeg, daarna in een afdaling langs de weg terechtkwam en tegen een heuvel botste. De bestuurder bleek niet onder invloed van alcohol te zijn. Gebleken is dat zijn rijbewijs op 11 januari 2019 is ingevorderd vanwege een soortgelijke aanrijding. Desondanks heeft Robert toch deelgenomen aan het verkeer. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Robert in verzekering gesteld en ligt onder politiebewaking in de ziekeninrichting, terwijl de twee ontzielde lichamen van Gwens en Ronald voor obductie in beslag zijn genomen. De verkeersunit van regio Midden onderzoek deze zaak verder.