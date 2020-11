Het bestuur van het Bureau voor Dak- en Thuislozen (BDT) uit Latour en enkele leden, zijn gisteren naar het regeringsgebouw gegaan, waar zij hun misgenoegen kenbaar maakten over het feit dat zij al maanden niet zijn uitbetaald en hierdoor met zeer beperkte middelen, het werk moeten doen. Ook heeft het gebouw van BDT een complete renovatie nodig. Zij werden aangehoord door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Naar aanleiding hiervan heeft de minister zich vandaag voor een werkbezoek georiënteerd bij de stichting, en verzekerde de belanghebbenden, dat er wordt gewerkt aan oplossingen, waarbij de wens werd geuit dat er een duidelijke organisatiestructuur, zal worden opgezet.

De bond informeerde de minister over de actuele personeelsaangelegenheden van de BDT. Gebleken is dat zaken die beloofd zijn aan het personeel in de periode januari 2020, nooit zijn gerealiseerd. De minister lichtte de bond in over de informatie die beschikbaar is op het ministerie. Uit het gesprek met de bond is gebleken, dat personeelsleden die in dienst zijn van de BDT, nog geen salaris hebben ontvangen en ook zijn bepaalden, nog steeds niet in vaste dienst geplaatst. Er zijn weer voorstellen gedaan en besloten is, om zo spoedig mogelijk met een structurele oplossing te komen.

Dit zal natuurlijk gebeuren op basis van een inventarisatie van de nodige stukken, die aangeleverd zullen worden door de BDT en zijn personeelsleden.

Ramadhin had de bond eerder in oktober ook erop gewezen dat er in de stukken van het ministerie, formeel geen enkele coördinator is aangesteld voor dit bureau. Er komt een diepgaand onderzoek naar de rol van personen, die zich voordoen als coördinators. De bewindsman riep de bond op om hierin ondersteuning te geven.

Vandaag vond er een overhandiging van een wat voedingspakketten en werkkleding plaats, vanwege het ministerie. “Dit kunnen wij voorlopig wél bewerkstellingen. Maar ik kan geen belofte doen, binnen welke periode jullie in vaste dienst kunnen komen, maar dat komt nog”, aldus Ramadhin.