Besturen van ziekenhuizen in Suriname maken zich ernstig zorgen over het tekort aan medicijnen, apparatuur en bevoegd personeel. Het grootste probleem bij de ziekenhuisinrichtingen betreft momenteel het enorme financiële tekort, waardoor er per direct een opnamestop bij het Diakonessenhuis is afgekondigd voor alle gevallen met een hoog risico. Patiënten met een laag risico zouden nog opgenomen kunnen worden, indien de medische specialist dat noodzakelijk acht. Deze geldproblemen zijn ook de grootste oorzaak van de tekorten aan medicijnen en de apparatuur. Het is niet de eerste keer dat deze problemen zich voordoen. Ook de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), hebben hieromtrent de afgelopen tijd aan de bel getrokken. Als de gezondheidszorg niet snel meer aandacht krijgt, is de kans groot, dat dit mensenlevens gaat kosten. Dat heeft zowel de medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) als die van het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) door een noodkreet via de media laten weten.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt in gesprek met De West, dat de gezondheidszorg al geruime tijd in een moeilijk vaarwater verkeert en dat dit dus geen nieuwigheid betreft.

“De situatie is zeer nijpend en wordt nijpender, omdat de crediteuren en leveranciers van medische verbruiksartikelen en voedingsmiddelen, niet conform afspraken zijn betaald door de vorige regering. Het zogenaamd ‘deal-effect’ begint nu minder te worden, omdat betalingstoezeggingen niet kunnen worden nagekomen, door een gebrek aan geld. Dit is allemaal is door de voormalige regering verkeerd aangepakt”, benadrukt Ramadhin. De problemen binnen de zorgsector zijn al heel lang gaande, het heeft met meer te maken. “Het geld is er momenteel niet, om zaken op orde te stellen binnen de zorginstellingen met geldproblemen. De vorige regering had een minister die een heleboel leningen nam, en het geld niet op de juiste wijze besteedde. Wij zijn nu al boven onze leningenplafond, dus lenen kan niet meer”, aldus Ramadhin.

De regering zal volgens de bewindsman met concrete korte termijnplannen komen, om de overheidsziekenhuizen uit acute nood te halen. Daarnaast zullen er stappen ondernomen moeten worden, om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening op lange termijn te garanderen,” aldus Ramadhin. “Er moet gewerkt worden gewerkt aan herstructurering van de sector, want wij willen de gezondheid van elk burger garanderen en we zullen daaraan zeker werken”, aldus de bewindsman.

De ziekeninrichtingen doen een beroep op de regering en alle verantwoordelijken voor de ziekenhuiszorg, zo snel als mogelijk in te springen. “Ik blijf kalm, en ik doe ook een beroep op de samenleving, kalm te blijven. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor de financiering van de gezondheidszorg”, aldus minister Ramadhin.