Hartkussens voor borstkankerpatiënten

Patiënten die een operatie moeten ondergaan wegens borstkanker, krijgen na een operatie van de borst en/of de okselklieren, een speciaal kussen (hartkussen), omdat de behandelde plek extra kwetsbaar is. De vrouwen kunnen dit kussentje onder de arm leggen, waardoor het kwetsbare gebied wordt beschermd. Een van de commissies binnen Inner Wheel Paramaribo (IWP) is Vrouwen Voor Vrouwen (VVV), die is ontstaan in 1981 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Inner Wheel Paramaribo. VVV was al van plan te starten met het hartkussenproject, toen in april van dit jaar Merwe Koc, oncologieverpleegkundige in het AZP, contact opnam met IWP. Koc vertelde dat ze deze kussens wilde laten maken en was op zoek naar donoren. Zij had vernomen, dat IWP van plan was te starten met dit project en zo is het eerste zaadje geplant van de samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Hartkussenproject

Vroeger was borstkanker een taboe. Inner Wheel Paramaribo kwam erachter dat een heleboel vrouwen met borstkanker, doekjes gebruikten om hun bh op te vullen na een borstamputatie. Veel vrouwen konden zich de kosten van een borstprothese niet veroorloven. Zo is het idee ontstaan binnen de VVV-commissie om borstprotheses te kopen of via donatie te krijgen en deze te geven aan vrouwen met borstkanker die minder draagkrachtig waren. De vorm van het kussen en het zachte materiaal zorgen voor een prettige houding en verzachten de pijn. Ook worden zwellingen, stuwingen en spanning in de schouder met het dragen van het kussentje verlicht. Het kussentje kan tevens bij lange afstanden onder de autogordel worden geplaatst.

Donatie

Onlangs heeft VVV van Qualogy Caribbean een donatie van SRD 15.000 ontvangen, waarmee ze ongeveer 400 kussens kunnen maken, wat overeenkomt met ongeveer 1 jaar distributie van hartkussens aan het AZP. Dat betekent dat dit project, zelfs onder deze omstandigheden voortgezet kan worden. De hartkussens worden door de leden van IWP zelf gefabriceerd. Er is enorm veel liefde en aandacht in gestopt en zij zijn heel erg dankbaar dat de club, deze groep vrouwen met borstkanker kan helpen. Het doel is om elke vrouw met borstkanker na de operatie een kussen aan te kunnen bieden.