De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname (KPS), beschikt tot op heden niet over materiaal om de nieuwe rijbewijzen uit te geven. “Dit probleem is bekend en is besproken, maar yu sabi dat a moni no de en het materiaal moet aangeschaft worden’’, aldus VHP-parlementariër Mahinder Jogi, in gesprek met De West.

Jogi zegt, dat er gesprekken zijn gevoerd met de ministers en hoge politiefunctionarissen. “ Ze zeiden mij ook, dat de financiële crisis dit alles belemmert. Bij de meeste kantoren is dit een uitvloeisel van de crisis en de samenleving lijdt helaas eronder’’, benadrukt Jogi. De verstrekking van de nieuwe rijbewijzen, is vanwege de COVID-19 pandemie, vanaf april stopgezet. Onlangs is er bekendgemaakt, dat de afdeling Rijbewijzen van het KPS, volledig wil overschakelen op E-rijbewijzen.

De burgers die voor hun rijexamen geslaagd zijn, kunnen hun rijbewijs helaas nog niet in ontvangst nemen. “Een ieder is door deze crisis getroffen, maar de nieuwe regering is er pas 3 maanden, en zij doet haar best om met oplossingen te komen en het één en ander draaiende te houden’’, aldus Jogi. Echter zou de afdeling Rijbewijzen voor de pasgeslaagden een mogelijkheid moeten creëren, waardoor zij toch kunnen rijden. Jogi is van mening, dat de geslaagden een ‘’voorlopig bewijs’’ zouden kunnen krijgen, maar hij zal dit alsnog bespreekbaar maken.

Onlangs stelde een burger, dat het voor velen niet prettig is, gebruik te maken van het openbaar vervoer. ‘’Ik snap dat de geslaagden in deze COVID-19 pandemie, gebruik willen maken van een auto, omdat het veiliger is, maar de financiële crisis en de armoede betekent voor de regering een grote kunst en vliegwerk’’, aldus Jogi. Vervolgens zegt hij, dat de begrotingsbehandeling momenteel bij de regering ligt en dat zij binnenkort, dieper op de zaak in zal gaan. “ Ik hoop dat bij de begroting van het jaar 2021, voor de regering ruimte zal creëren om de mensen tegemoet te komen met de nieuwe rijbewijzen’’, aldus Jogi.