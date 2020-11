“Met een begrotingstekort van SRD 12.9 miljard heeft de regering Santokhi-Brunswijk, een nieuw record gevestigd”, stelt de VES in de publicatie ‘VES Inzicht’. De VES heeft vele jaren de overbesteding van de vorige regering bekritiseerd en ieder jaar weer publiekelijk gewezen op de verarming van de bevolking die een dergelijk tekort veroorzaakte.

De huidige coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL hebben met consistente steun van de VES, de onverstandige begrotingen bestreden. “In de afgelopen 3,5 maand, hebben we mooie verhalen gehoord, hoe de regering zou bezuinigen op overmatige uitgaven en hoeveel inkomsten verhoogd zouden worden, alsook het stimuleren van de productiesector. Daarvan is de governmenttake reeds verhoogd. De regering heeft ons zelfs gedetailleerd voorgerekend in een Macro-Economisch Herstelplan, hoe ze het begrotingstekort reeds in 2021 zou terugbrengen naar 5 procent van het bbp. Hoe is het dan mogelijk dat met al die aangekondigde bezuinigingen en verhogingen, het tekort in plaats van omlaag, zo gigantisch is verhoogd? Dit is in strijd met het zo vaak met de mond beleden Goed Bestuur”, aldus de VES.

Volgens de economen van de VES, was de voorgenomen verhoging naar 95 procent zinloos nu de schuld reeds een hoogte van 154 procent van het bbp heeft bereikt. “Bovendien zal de regering noodgedwongen nog meer moeten lenen, al was het alleen voor het COVID-19 fonds welke de schuld direct met ca. 5 procent zal verhogen.

Een voorlopige becijfering leert ons dat de totale uitgaven SRD 23.4 miljard zullen bedragen, terwijl directe en indirecte belastingen, niet-belastingmiddelen en donormiddelen in totaal SRD 10.5 miljard bedragen. Dit levert een tekort van maar liefst SRD 12.9 miljard, oftewel 46 procent van het bbp”, zegt de VES.

De economen zijn van mening, dat indien De Nationale Assemblee deze onverantwoorde begroting zou goedkeuren, dan moeten we bovenop de reeds bestaande staatsschuld van ca. SRD 42 miljard, nog SRD 12.9 miljard gaan lenen. Volgens hen gaat hiermee de schuldquote van 154 procent naar 176 procent van het bbp. “Dit tekort zal de druk op de wisselkoers direct verhogen en de dollarkoers boven de SRD 20 stuwen en aansluitend de winkelprijzen verder opstuwen. Dan gaan we weer de cambio’s of winkeliers de schuld geven, maar de enige echte oorzaak is het roekeloos financieel-economisch beleid van de regering Santokhi-Brunswijk”, concludeert de VES. ‘’De vorige regering heeft de adviezen van de VES hooghartig genegeerd, en de gevolgen hebben we aan den lijve ondervonden’’, aldus de VES.