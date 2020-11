De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft onlangs het jaarverslag 2015 gepubliceerd. De accountant BDO, volstaat slechts met een ‘controle verklaring’. BDO heeft geen goedkeuring aan het verslag gegeven. Jurist en financieel-economisch analyticus Robby Makka, zei gisterochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, dat er geen oordeel is over de getrouwheid. “Dit is heel ernstig, vooral als je geen geschikte informatie en ook geen controle hebt”, zegt Makka. Volgens hem zorgt de accountantsverklaring met oordeelonthouding voor bedenkingen en onzekerheden.

“Er zijn zoveel vragen die je zou kunnen stellen. Waarom heeft men de toenmalige governor, Gersie, ervan onthouden het verslag te publiceren? Foei, is de enige boodschap, omdat een oordeelonthouding zoals nu gepubliceerd is, aangeeft dat de CBvS een probleemonderneming is. De accountantscontrole, ook al zou die nu gevoerd worden, heeft geen enkele waarde”, aldus Makka.

Hij zegt, dat met publicatie van het huidig verslag, duidelijk blijkt dat de vorige regering in strijd met de Bankwet heeft gehandeld. “In het verslag is het duidelijk aangegeven, dat het een moeilijk vraagstuk zou worden voor de governors na Gersie en Van Trikt. Mijn advies is: voor we gaan naar de publicatie van de jaarrekening 2016 tot en met 2019, moet de president van Suriname een bezoek brengen aan de CBvS, om de mensen moed, kracht en inspiratie toe te wensen”, aldus Makka.