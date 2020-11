President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk, hebben het afgelopen weekend in een speciale vergadering op Moengo Tapoe, het regeerbeleid geëvalueerd. De president benadrukte tijdens deze bijeenkomst, dat de regering momenteel op spoor zit. De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing, zei gisteravond in het televisieprogramma To The Point, dat hij niet precies weet wat de president daarmee bedoelt. De regering zit al drie maanden aan, maar volgens Ramautarsing, ontbreekt nog steeds een goed herstelplan.

De regering had weliswaar een plan – bestaande uit ongeveer zeven velletjes – opgesteld, maar volgens Ramautarsing kan dit niet gezien worden als een volwaardig plan. “We hebben gevraagd of aangeboden, om het plan up te graden naar een echt herstructurerings- of aanpassingsplan. We praten niet over herstelplan, omdat je niet alleen wilt herstellen. Je wilt ook de structuur van de scheefgegroeide economie helpen om in goede banen te sturen”, aldus Ramautarsing.

De VES wachtte tevergeefs op antwoord, en heeft toen zelf een schriftelijk concept herstructureringsplan naar de regering gestuurd. Daarna kwam er wel antwoord.

De president had de minister van Financiën en planning gevraagd, de VES te betrekken bij het schrijven van een herstructureringsplan. Volgens Ramautarsing stuurde de minister daarop een schrijven aan de VES, waarin de VES gevraagd werd een herstructureringsplan op te stellen. “De VES kreeg de opdracht van de minister van Financiën en Planning, om zelf een schriftelijk plan in te dienen. Hij kon het waarschijnlijk niet verkroppen dat de president hem vroeg om samen met de VES het plan te verbeteren, dus heeft hij die bal voor de VES geschoten. Het is eigenlijk niet de bedoeling om het alleen te doen, omdat de beleidsprioriteiten van de regering erin moesten zitten”, stelt Ramautarsing. Hij zegt, dat de VES ook destijds, tijdens de regeerperiode van Ronald Venetiaan, een concreet herstructureringsplan had aangeboden dat ook gebruik werd. ‘’En met succes. Binnen een jaar waren we uit de crisis.’’ Ramautarsing zegt dat de VES alleen bereid is een plan te schrijven als de regering zich eraan committeert. ‘’We doen niet aan bezigheidstherapie. Ik kan mijn mensen moeilijk vragen een plan te schrijven en dan verdwijnt het straks in de prullenbak.’’

Volgens Ramautarsing zit de VES niet 100 procent op één lijn met regering. Ook zegt hij dat de arrogantie en het kwaad van de politiek reeds geschied is. “Er wordt aan het volk gevraagd offers te brengen, maar zelf wordt er geen sikkepit offers gebracht. Dit moeten we aan de kaak stellen, het moet niet zo niet doorgaan”, benadrukt Ramautarsing.

“Er zijn twee maatregelen die de VES tijdens de Zoom meeting van 16 juni 2020, heeft voorgesteld aan de coalitieleiders. Twee zijn reeds uitgevoerd, namelijk de verhoging van de governmenttake en het aanpassen van de wisselkoers. Alleen zijn ze niet in een samenhangend pakket van maatregelen gedaan, hierdoor zijn ze onevenwichtig voor de samenleving. Dus de trend van “We hebben zelf de salarissen betaald” van de regering klopt niet, het is betaald door de consument”, zegt Ramautarsing.

Jaarverslag

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft onlangs het jaarverslag gepubliceerd. Ramautarsing zegt, dat dit een positief beeld is. “We hebben ernaar uitgekeken, ook hebben we aan drie verschillende governors gevraagd om het verslag. Niet alleen omdat we zo nieuwsgierig zijn, maar de samenleving heeft er recht op te weten, hoe de CBvS met monetaire grootheden en de middelen van de gemeenschap omgaat. De tekst is wel teleurstellend, omdat er duidelijk staat hoeveel er monetair gefinancierd is in 2015 en dat daarmee de Bankwet is overtreden”, zegt Ramautarsing. Volgens hem moet iemand verantwoordelijk worden gesteld. ‘’Ik denk dat er hieruit consequenties moet volgen.” Ramautarsing zegt dat er geen sancties staan, indien de jaarverslagen later worden gepubliceerd. “Er staan wel sancties tegen de overtreding van de Bankwet.”