Na diverse gesprekken gevoerd te hebben met het ministerie van Volksgezondheid en de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab, zijn de verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco, er nog niet in geslaagd te komen tot acceptabel onderbouwde tarieven voor laboratoriumverrichtingen. Partijen hebben besloten om de komende periode calculaties te verrichten die moeten leiden tot transparante en goede verantwoorde tarieven. De termijn die hiervoor is afgesproken, is 4 tot 6 weken. De Survam heeft voor de tussenliggende tijd een tariefverhoging van 35 procent aangeboden.

Dit aanbod is door de voormelde laboratoria afgewezen. De laboratoria geven aan, dat aan de verzekerden betaling zal worden gevraagd. De Survam stelt, dat de dienstverlening van de ziekenhuizen normaal plaatsvindt zonder contante betaling.