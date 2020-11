Het is al enkele jaren zo, dat we worden overspoeld door inferieure producten die dan wel goedkoper zijn, maar die zeker geen lange levensduur beschoren zijn. Door depreciatie van onze munt, de SRD, en ten gevolge daarvan een sterk afgenomen koopkracht, zijn velen genoodzaakt genoegen te nemen met spullen van inferieure kwaliteit, waar onder betere omstandigheden en een gezonde koopkracht, zeker niet voor gekozen zou worden. De rokers en drinkers onder ons kunnen daar alles over vertellen. We kennen zo langzamerhand de goedkopere gesmokkelde sigaretten, die een volledige sigarettenmaffia hebben doen ontstaan en we hebben ook kennisgemaakt met merken die als whisky worden verhandeld, maar niets anders zijn dan alcoholische bocht, die bij meer gebruik, zeker schadelijke gevolgen zullen hebben voor de gezondheid. Binnen de handel in manufacturen is het ook allang bekend, dat er goedkoop geproduceerde rommel wordt aangeboden door bepaalde winkels, die de afgelopen decennia als paddenstoelen uit de grond werden gestampt. Degenen die vertrouwd zijn binnen de bouwmarkt, kunnen boekdelen vol schrijven, over de uit het verre oosten geïmporteerde troep aan sanitair, hang- en sluitwerk en dakbedekkingen die na één of twee jaar, wederom vervangen moeten worden wegens de bar slechte kwaliteit. Wel goedkoop allemaal, maar zeker geen kwaliteit. Maar er wordt rustig door gerommeld bij de import van goederen van slechte kwaliteit en het nadeel komt zeker binnen de kortste keren, en levert aanmerkelijk verlies op. Van controle bij de import van goederen en waren, is er naar onze mening maar weinig sprake, als we zien wat toch ingevoerd wordt en aangeboden aan de consument, die vaak geen verstand heeft van kwaliteit en nauwelijks kijkt waar het spul allemaal vandaan komt, terwijl men nu wél weet, welke landen garant staan voor kwaliteit en welke voor volslagen troep. Er worden schoenen, kleren, hoofddeksels, elektrische apparatuur, gereedschappen, autobatterijen, auto-onderdelen, smeerolie, bouwmaterialen, wasmiddelen, keukengerei, banden en zelfs voertuigen geïmporteerd, die gerust in de categorie ‘duurkoop’ kunnen worden ondergebracht en waar de consument naderhand vrijwel altijd spijt van krijgt na de aanschaf. Wat ook opvalt, is dat men er niet voor schroomt rommel onder dezelfde noemer op de markt te brengen en er ook nog ongestraft mee weg komt. Bedrijven die altijd kwalitatief uitstekende producten in dit land aan de man hebben gebracht, worden geconfronteerd met dit fenomeen en moeten dan ook nog met lede ogen toezien, dat de overheid deze oneerlijkheid gedoogt. Het wordt de hoogste tijd dat de overheid niet alleen de bonafide bedrijven en handelaren gaat beschermen, maar ook stappen onderneemt om de consument te beschermen, tegen malafide lieden die op allerlei manieren aan flessentrekkerij doen en ons opzadelen met de grootste rommelproducten. Niet omdat we armer zijn geworden, moeten wij toestaan dat wij worden overspoeld met inferieure goederen. Suriname is geen dumpplaats van goederen vanwege landen die tot nog toe het moeten hebben van veelvuldig gekopieerde spullen, waarvan de kwaliteit het nog steeds niet haalt bij die van producten waar wij gewend aan waren en zijn.