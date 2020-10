De protestactie van de studentenorganisatie Studenten voor Studenten, die gisteren gehouden werd bij het Fort Zeelandia, is bijgewoond door een paar studenten. De trekker van de organisatie Henk Saco, gaf aan dat studenten jaar in jaar uit, kampen met problemen met de school. De problemen zijn volgens Saco, erger geworden door de verhogingen die de afgelopen maanden door de huidige regering zijn aangekondigd. De verhogingen zorgen ervoor dat studenten in nog grotere financiële problemen terechtkomen, waardoor hun toekomst in gevaar dreigt te komen. De studenten geven aan dat zij het inschrijfgeld, internet, kopiëren en uitprinten van lesmateriaal, schoolkleding, transport en voeding, niet of nauwelijks kunnen bekostigen. Sommige studenten zijn afhankelijk van bus- en of boottransport. Voor studenten met een beperking is de situatie nog moeilijker. “Onze standaard basislevensbehoeftes zijn van ons afgepakt door deze verhogingen en dat heeft ervoor gezorgd, dat vele studenten de school niet kunnen bezoeken.

Wij vrezen ook dat onze medestudenten die de school niet kunnen bezoeken, uiteindelijk in de criminele wereld zullen belanden”, zei Saco. De studenten hebben gevraagd dat de problemen aangepakt worden door de prijzen te verlagen of de studenten van een studentenkaart te voorzien waarbij zaken tegen een gereduceerde prijs verkocht worden. Ook vroegen zij dat alle studenten die zich als gevolg van de maatregelen niet hebben kunnen inschrijven, dat alsnog kunnen doen. Van de studenten mag de regering zelf de mogelijkheden voor betaling bekijken en overwegen. De regering kreeg ruimte om liefst binnen tien werkdagen, de studenten weer in de schoolbanken te krijgen. De studenten hebben ook enkele oplossingen voorgesteld aan de regering waaronder het afschaffen van dubbele salarissen en dat bedrag in studenten te investeren. De studenten gaven aan dat de regering mag lenen, maar dat een deel van het geld geïnvesteerd wordt in jonge Surinaamse schoolgaanden. De studenten stellen ook voor dat de regering studentenleningen aanbiedt tegen 1 procent tot maximaal 2 procent rente. Mocht de rente veel hoger zijn, vragen de studenten dat er dan genoeg werkgelegenheid is voor afgestudeerden, zodat zij de leningen terug kunnen betalen.

Voor ouders die de school willen betalen voor hun kind, maar niet het volledige bedrag hebben om in één keer te betalen, vragen de studenten dat zij de kans krijgen om op de lange termijn te betalen. De studenten hebben na afloop een petitie ingediend bij de directie van het Kabinet van de President. De petitie werd in ontvangst genomen door Adjaykoemar Moensi, directeur van het kabinet.