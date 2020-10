Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden der slachtoffers van de 8 decembermoorden in 1982, zegt dat de duur van deze strafzaak afhangt van het feit, of ex-president Desiré Bouterse tevens hoofdverdachte van het 8 decemberproces, op 30 oktober 2020 zal verschijnen voor de Krijgsraad of niet. “Mijn persoonlijke opvatting is, dat indien hij wel komt opdagen, het proces wat langer kan duren. Maar indien hij niet verschijnt, zal het naar mijn inzichten, juist sneller afgerond kunnen worden en afgesloten. Dit zal de Krijgsraad bepalen”, aldus Essed in gesprek met ABC Online Nieuws.

Volgens Essed is Bouterse niet verplicht te verschijnen, maar indien hij niet verschijnt, zal dit naar zijn oordeel, procesrechtelijk consequenties hebben en hoeft dit proces van verzet, niet voortgezet te worden. En kan er volgens Essed, meteen een vonnis komen. “De nabestaanden hopen wel dat de verzetsprocedure zo spoedig mogelijk wordt afgerond”, aldus Essed.

Onder strikte COVID-19 maatregelen

De zitting zal onder strikte COVID-19 maatregelen plaatsvinden. Het zal geen normale zitting worden, als voorheen. “Ook wie precies aanwezig zal zijn op die dag, kan ik nog niet bevestigen. Ik zal wel aanwezig zijn als advocaat van de nabestaanden”, aldus Essed. Op 22 januari 2020 werd de tweede zitting van de verzetzaak van Bouterse gehouden. Bij de behandeling van deze verzetzaak is toen een aanvang gemaakt met het proces. Inhoudelijk kon de zaak echter niet behandeld worden, omdat de samenstelling van de Krijgsraad niet dezelfde was als toen er in november 2019 vonnis werd gewezen in het 8 decemberproces. Het was ook de eerste keer dat Bouterse in deze zaak voor de Krijgsraad verscheen. Tijdens alle andere zittingen, die in 2007 begonnen, kwamen zijn advocaten aan het woord. Deze keer moest hij er wel zelf bij zijn, anders zou zijn recht op appel vervallen.

Of de oud-president die in persoon door de Krijgsraad is opgeroepen, ook daadwerkelijk komt opdagen, is vooralsnog onbekend.

De advocaat van Bouterse, Ir-vin Kanhai, zei op 22 januari na de eerste zitting in de verzetzaak aan journalisten, dat met het verschijnen van Bouterse voor de Krijgsraad, het proces van het verstekvonnis op gang is gekomen.

De verzetzaak van verdachte Desiré Bouterse in het 8 decemberstrafproces wordt op vrijdag 30 oktober 2020 om 9:00 ‘s morgens hervat. Dat heeft de Krijgsraad besloten.

De Krijgsraad beveelt de oproeping van de verdachte Bouterse, om aanwezig te zijn. Bouterse kreeg in november 2019 het vonnis van 20 jaar uitgesproken, omdat de rechter voldoende bewijs vond voor zijn aandeel in de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982.

De derde zitting werd vanwege de coronasituatie on-hold gezet.