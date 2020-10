Werknemers vrezen voor misbruik door regering vanwege breuk binnen CLO

De verpleegkundigen die gisteren geëist hebben dat zij 75 procent loonsverhoging krijgen, hebben aangegeven, dat de problemen binnen de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), hen zorgen baren. Zij vrezen dat de regering flink misbruik kan maken van de situatie met alle gevolgen van dien. Op verzoek van de verpleegkundigen heeft CLO-voorzitter Ronald Hooghart, besloten om na de vergadering met de verpleegkundigen, meteen een vergadering van de ledenraad te beleggen. Bij deze vergadering is besloten om Michel Miskin, secretaris-generaal van de CLO, die de voorzittershamer opeist en alle andere bestuursleden die zich gebundeld hebben in het CLO-collectief, te royeren. Imro Edam, voorzitter van de bond van het personeel bij ’s Lands Hospitaal, zei gisteren dat alle werkers goed moeten kijken achter wie zij aanlopen om hun belangen te behartigen. Het werknemersbelang in Suriname zit volgens hem in grote problemen, omdat leiders vaak bezig zijn met hun eigen ego’s. “Wat er binnen CLO gebeurt, is niet goed. Het schaadt de werknemers.

We hebben de CLO-voorzitter opdracht gegeven om voor onze belangen te vechten, maar we willen ook weten wat er gebeurt binnen CLO. Hoe zit het systeem in elkaar? Er is al geruime tijd een splitsing in de CLO en daarvan kan de regering gretig gebruik en misbruik maken met alle gevolgen van dien”, zei Edam.

Hij gaf aan dat de statuten aangeven welke stappen genomen kunnen worden tegen mensen die dingen doen die de organisatie schaden. Maar daarvoor moet er eerst een vergadering gehouden worden. “In de afgelopen periode hebben verschillende mensen geprobeerd de groep bijeen te brengen, maar het heeft niet gewerkt. Nu moet er wel een standpunt ingenomen worden. Als dat niet gebeurt, zullen de werknemers het gelag blijven betalen en vele van die mannen zullen niet in staat zijn onze belangen te behartigen. Hooghart is geen koekje dat weet ik, maar hij is een strijder”, zei Edam. De aanwezige bonden hebben aangegeven, dat zij achter Hooghart staan en geen andere voorzitter willen. Hooghart zei dat hij de werknemers niet kan laten voor iemand die zijn eigen mensen niet beschermt. “A man ser’ mi. Ef a man ser’ mi suma na yu”. Hij vroeg hen als zij Miskin willen waarop zij luid schreeuwden: ‘’Nee, weg met Miskin!!” Na de vergadering werd op een ledenraad besloten Miskin en de andere leden van het collectief, te royeren.

door Priscilla Kia