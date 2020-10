Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), gaan vermoedelijk noodgedwongen, samenwerken. Het IMF probeert Suriname al jaren te overtuigen dat het zijn financiële sector dient te hervormen. Het IMF heeft ook tijdens de regering Bouterse, geadviseerd de overheidsfinanciën en de manier van belastinginning te veranderen. Nu Suriname heeft aangeklopt bij het IMF voor hulp, zullen de maatregelen geëist door het IMF, net als in 2016, een zeer zware slag betekenen voor het volk. Deze samenwerking heeft tot doel het land er economisch weer bovenop helpen. President Chandrikapersad Santokhi heeft op 29 september de conceptbegroting voor 2021 gepresenteerd aan het parlement. Naar verwachting zal het parlement in november beginnen met de beraadslagingen inzake de begroting. Bij de jaarrede schetste de president de erbarmelijke toestand van onze economie en welke maatregelen de regering zal moeten treffen om de problemen aan te pakken, waarmee onze economie momenteel wordt geconfronteerd. Deze maatregelen zullen volgens Santokhi, ertoe moeten leiden, dat onze economie weer gezond wordt. Keerpunt is van mening, dat er inderdaad maatregelen moeten komen, maar het tempo bij de uitvoering geleidelijk aan moeten geschieden, want de herstructurering van de overheidsschuld doe je niet op één dag, onze munt is in de afgelopen jaren al meerdere keren gedevalueerd en die 10 procent verlaging van de uitgaven voor de publieke sector, zou de minister van Financiën deels kunnen halen uit de informele sector. Daarnaast wil de overheid dit jaar nog 25 procent schrappen op subsidies voor elektriciteit, water, kookgas, brandstof en het openbaar vervoer. Fa wo seting so? Wo dede eerst! Echt waar, we kunnen het niet anders bekijken, want Keerpunt ziet nu geen mogelijkheden waar het volk al dit extra geld vandaan zal moeten halen. De mogelijkheid voor een tweede baan is totaal verdwenen door de covid-pandemie. Verder wil de regering ook nog die 10 procent ‘solidariteitsheffing’ op bedrijfsinkomsten en hogere persoonlijke inkomens en 2 procent verhoging op de omzetbelasting op de import, zijn een onderdeel daarvan.

Keerpunt vraagt zich af, of de regering niet elders geld kan genereren in plaats van het volk en het bedrijfsleven die nog amper het hoofd boven water kunnen houden, uit te persen. Wij zijn van mening, dat er meer valt te halen in de hout- en goudsector, want die sector vernietigt onze natuur en betaalt voor zijn opbrengsten ‘chicken feed’, vooral de illegalen die zonder enig geweten, kwik gooien in de rivieren en de houtconcessionarissen die enorme hoeveelheden hout roven, zonder het te registreren. Het volk wil oplossingen en niet alleen maar betalen voor de enorme financiële schade die de vorige regering heeft achtergelaten. Het volk eist nog steeds, dat al het gestolen geld, auto’s en andere middelen, worden teruggehaald. Het is niet zo moeilijk om de gasten op te sporen, die in 10 jaar tijd ineens behoren tot de allerrijksten in onze gemeenschap, terwijl zij daarvoor niks voorstelden.

Deze zogenaamde nieuwe rijken, rijden nu in grote auto’s, hebben enorme vaartuigen en zijn ineens grootgrondbezitters. De commissie die belast is met het onderzoek naar deze ‘zelfverrijking’, moet wat vaart achter de zaak zetten, want het arme volk kan nu niet nog meer verhogingen aan. Daarom is Keerpunt het wel eens met de maatregelen van de overheid om de uitbreiding van belastbare goederen en diensten voor omzetbelastingdoeleinden, erfpachtkosten, royalty’s op kleinschalige goudwinning, te verhogen.

De regering Santokhi is ook drukdoende met de invoering van een speciale goudbelasting, verhoging van import- en exportkosten, herbeoordeling van vrijstellingen van invoerrechten op inputs en kapitaalgoederen en de aanscherping van regels voor belastinginning, worden nader bekeken. Dit zal door middel van de oprichting van een Bureau voor Fiscale Informatie en Onderzoek gebeuren, dat ook zal bijdragen aan de toepassing van een geavanceerd ladinginformatiesysteem.

Keerpunt is tot slot van mening, dat de regering geld moet zoeken waar het goed en snel te halen valt, want ook met boetes voor verkeersovertredingen kan de ‘pot’ van de overheid behoorlijk zwellen, als die op de juiste manier worden uitgedeeld. Think about it!