Na bijkans twee jaar onderhandelen zijn de Survam en de laboratoria My lab, Health Control en Medilab, er nog niet in geslaagd tot een aanvaardbaar tarief te komen voor het leveren van diensten. De Survam heeft sinds kort eenzijdig besloten de weg naar de Zorgraad te kiezen voor bemiddeling en het gesprek met de directies van de laboratoria over te slaan, als gevolg hiervan zijn zij niet meer in staat hun tariefaanpassing langer uit te stellen. In een schrijven d.d. 28 augustus hebben de laboratoria gesteld, dat zij een minimale tariefsaanpassing van 75 procent willen doorvoeren. Vanaf aanstaande maandag zullen de laboratoria MyLab, Health Control en Medilab geen garantiebrieven meer accepteren van Azpas, PZS en Parsasco. Patiënten die een pasje hebben van de voormelde verzekeraars zullen vanaf maandag 19 oktober, contant moeten betalen voor diensten bij deze laboratoria. Vanwege de stijging van de wisselkoers voor de US-dollar hebben MyLab, Health Control en Medilab de aangegeven, dat sinds de laatste tariefaanpassing de kosten voor hen sterk zijn toegenomen. De kosten voor labonderzoeken bestaan voor meer dan 50 procent uit importkosten.

Daarom kunnen laboratoria hun dienstverlening niet op deze manier continueren, want het huidige tarief is niet realiseerbaar vanwege het kostenaspect. De laboratoria zeggen dat ze bereid blijven om te praten met de verzekeringsmaatschappijen en hopen op een snelle oplossing van de ontstane situatie.

De voorzitter van de Survam, Ronny Bardan, zegt desgevraagd, dat zij betreffende deze kwestie bemiddeling van de Zorgraad heeft gevraagd, omdat de Zorgraad bij wet onder andere de taak heeft het opstellen en vaststellen van rekenmodellen c.q. rekenmethodes ter bepaling van de zorgkosten en het financieel transparant maken van de totale gezondheidszorg.