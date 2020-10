De Centrale Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft gisteren een vergadering gehouden om te praten over loonsverhogingen; met name voor de verpleegkundigen van het ‘s Lands Hospitaal waarbij ook andere interne zaken aan de orde kwamen.

Benadrukt werd op deze samenkomst dat de mensen niet meer rondkomen met het salaris. Lasten van SWM, EBS, Telesur, aflossingen in valuta, huishuur en benzine, zijn zwaarder geworden, werd benadrukt. Zij verkeren nu in een onhoudbare situatie en eisen dat de regering hun salaris verhoogt met tenminste 75 procent. De korting op belasting moet ook worden gehandhaafd. “Het is inderdaad te begrijpen, dat men niet uitkomt met het salaris. Maar moni no de fu gi loonsverhoging”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi in gesprek met De West. Jogi benadrukt, dat de regering, voor nu, zich even geen loonsverhogingen kan permitteren. En daar moet volgens hem rekening mee gehouden worden en geduld betracht.

De afgelopen tien jaren heeft Hooghart volgens Jogi samen met de voormalige president Desiré Bouterse het land totaal vernietigd, wat hem ook debet maakt aan deze financiële situatie. “In die tien jaren toen hij ook aanzat als assembleelid, is hij niet opgekomen voor de ambtenaren. Ook heeft hij nimmer gevraagd naar loonsverhogingen voor deze werknemers. Waarom nu wel?”, merkt Jogi op. Volgens de VHP-parlementariër, is Hooghart heel goed op de hoogte, voor wat betreft de staatsfinanciën. De regering is daarom met de vakbeweging aan tafel gekomen, en heeft precies aangegeven in welke staat onze land op financieel-economisch gebied verkeert. “Hooghart weet precies, dat de regering nu niet in staat is om die 75 procent loonsverhoging te geven aan haar werknemers. Ook al was Bouterse nog aan de macht, hij zou het zich ook niet kunnen permitteren”, aldus Jogi.

Jogi zegt verder, dat Hooghart in feite niet meer moet praten als voorzitter van de CLO. “Bijna alle leden hebben hun vertrouwen in hem opgezegd, omdat ook zij hebben kunnen zien in de afgelopen jaren, dat hij niets voor ze heeft kunnen doen en nu ook niet kan betekenen”, merkt Jogi op. Jogi is van mening, dat Hooghart tien jaren lang als assembleelid, de vorige president op deze manier heeft kunnen misleiden en het hem gelukt is. “Maar kijk in welke puinhoop wij nu leven, gecreëerd door het kabinet Bouterse I en II.” De VHP-parlementariër zegt, dat Hooghart de vorige president heeft kunnen misleiden met zijn ‘zogenaamde’ intelligentie, maar dat hij dat niet heeft kunnen doen met meneer Venetiaan en ook met de huidige president zal dat niet lukken. “Het volk gaat niet op straat, want hetzelfde volk heeft deze Hooghart afgewezen bij de laatstgehouden verkiezingen’, aldus Jogi.