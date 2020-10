President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben de garantie gegeven, dat de brug over de Corantijnrivier deze regeerperiode nog gerealiseerd zal worden. De idee van een brug over de Corantijnrivier speelt al vanaf 1998. Deze plannen werden vanwege financieringsproblemen on hold gezet. Het ministerie van Openbare Werken (OW) is belast met dit project.

Op sociale media uiten velen hun bedenkingen over de bouw van de brug: ‘Heeft dit wel prioriteit?’ ‘Vanwaar komt het geld, wie betaalt dit, want het volk heeft het al moeilijk.’ OW-minister Riad Nurmohamed, reageerde op zijn Facebookpagina en legde uit, dat de idee niet nieuw is. ‘’Het idee voor een brug over de Corantijnrivier is niet van vandaag, het is eerder al aangehaald. Echter is in de afgelopen decennia, niet veel aan gedaan. De reden daartoe laat ik aan de kant. Het is nu tijd om ons te richten op de toekomst. Voor een goede toekomst is het van essentieel belang dat je al vroeg de juiste stappen neemt. De brug tussen Suriname en Guyana is onderdeel van een bredere ontwikkelingsvisie. Het maakt deel uit van de grote infrastructurele plannen van de regering Santokhi-Brunswijk, die structureel en planmatig uitgevoerd zullen worden”, aldus de minister.

Volgens de minister gaan moeilijke tijden weer voorbij en de vooruitzichten voor Suriname zijn bijzonder positief. Hij benadrukt dat voor de kust van ons land, er enorme aardolie- en aardgasvoorraden ontdekt zijn en in Guyana zijn die ontdekkingen al vijf jaar eerder gedaan en de productie is al begonnen. “Daar komt de olie-industrie al goed op. Suriname maakt zich ook gereed voor de spoedige ontwikkeling van onze offshore olie-industrie. In dat kader zal de brug over de Corantijnrivier een prominente rol spelen in de gezamenlijke, duurzame ontwikkeling van de twee landen. De positieve spin-off effecten die zo een project met zich zal meebrengen zijn enorm: werkgelegenheid, een grote impuls aan regionale handel en industrie, stimulans voor Surinaamse bedrijven en een grote afzetmarkt. Last but not least, de toerisme-industrie zal een grote boost krijgen. De brug over de Corantijn zal niet alleen onze twee landen verbinden, maar ook het pad zijn naar de gouden toekomst die wij met zijn allen zullen opbouwen”, aldus Nurmohamed. De minister zegt verder, dat dit een project is dat de regering binnen deze regeertermijn wil afronden. “De middelen en expertise zullen niet vanuit de lucht komen te vallen. Daar gaat veel werk vooraf. Ik wil benadrukken dat wij momenteel met het voorwerk bezig zijn. In dat kader is er een goede verstandhouding met mijn Guyanese ambtgenoot, Juan Edghill. Het ontwerp, technische aspecten en de financieringsmogelijkheden zullen allen uitvoerig onderzocht en besproken worden. De presidenten van Suriname, dhr. Chan Santokhi, en van Guyana, dhr. Irfaan Ali, zullen rond de Onafhankelijkheidsdag de formele documenten tekenen en daarmee start het proces van een feasibility studie”, bevestigt Nurmohamed. Hij verzekert dat de brug zal komen zonder ‘tjuku’ en zonder ‘nyang’. “Kwesties zoals veiligheid en criminaliteitsbestrijding zullen ook structureel aangepakt worden. Daarvoor geef ik u mijn woord”, aldus de minister. “Wat betreft het filevraagstuk op en rondom de Wijdenboschbrug, wil ik niemand voor de gek houden, want het is een complex vraagstuk dat we niet morgen al kunnen oplossen. De bevolkingsdichtheid is drastisch toegenomen en de capaciteit is statisch gebleven. Er wordt desondanks gekeken naar innovatieve modellen die voor wat verlichting kunnen zorgen”, zegt Nurmohamed. Tot slot geeft hij aan, dat het geen geheim is dat ons land en volk moeilijke tijden doormaken, maar dat neemt niet weg, dat het volgens hem, straks beter zal gaan. “Er zijn tekortkomingen, maar als Surinamer geboren en getogen in dit land kan ik u verzekeren dat samen met collega’s, er hard gewerkt wordt naar vernieuwing verbetering. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen, met de juiste aanpak, straks in een veel mooier Suriname kunnen leven”, aldus de minister.