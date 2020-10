Veel mensen gaan er nog steeds vanuit, dat een eventuele COVID-19 besmetting geen fatale gevolgen hoeft te hebben, waardoor dit tot gevolg heeft, dat men zich roekelozer opstelt. Zo zijn de lockdownovertreders nog steeds actief, en nog veel actiever dan tijdens de avondklok die twee weken terug nog om 20.00 uur ‘s avonds begon. De avondklok van 21.00 uur t/m 05.00 uur in de ochtend, lijkt dus ook niet efficiënt te werken.. Ofschoon de door de regering afgekondigde voorzorgsmaatregelen bedoeld zijn, om het COVID-19 coronavirus terug te dringen, blijkt dit nog niet totj iedereen te zijn doorgedrongen.

“Ingrijpende maatregelen kunnen op een bepaald moment een heel andere wending nemen, en dat zien wij nu. Men is aan het verslappen, qua voorzorgsmaatregelen, maar ook omdat velen zich vervelen en geen zicht hebben, over wanneer wij het virus hebben teruggedrongen”, zegt ABOP-parlementariër Edward Belfort tegenover De West. Volgens hem verbaast het hem niet, dat mensen op den duur zich niet meer houden aan de regels. “Wereldwijd heeft men nog steeds geen zicht, over wanneer deze ziekte wordt uitgeroeid en begint men het te zien als een normaal ding, maar dan is er juist sprake van laksheid. In Nederland zien wij, dat doordat men zich steeds lakser gaat opstellen en denkt het virus te kunnen negeren, de besmettingen nu juist stijgen. Indien wij ook zo door blijven gaan, zullen de besmettingen hier ook enorm stijgen. We moeten lering trekken hieruit”, merkt Belfort op.

Mensen zijn nog steeds niet helemaal bewust van het gevaar dat een COVID-19 virusbesmetting in zich draagt.

Regering dient een voorbeeld te zijn

Ook leden van de regering maken zich schuldig aan dit laksgedrag. Juist zou de regering, het goede voorbeeld moeten geven. “Het volk heeft zoiets ‘als jij het doet, dan mogen wij het ook doen’. En juist door deze houding lopen we allemaal heel groot gevaar in dit land. Maar het begint allemaal bij de top”, stelt Belfort. Hij stelt, dat de minister van JusPol Kenneth Amoksi, die juist de orde in de samenleving in deze tijd extra moet handhaven, positief is bevonden na op Covid-19 te zijn getest. Volgens de ABOP-parlementariër dienen de leiders in ons land het correcte voorbeeld zelf te geven. “En dan zullen de onderdanen het voorbeeld wel opvolgen”, aldus Belfort. De controle op de naleving van de voorzorgsmaatregelen dient wel door een ieder toegepast te worden.

Dat de politie nauwelijks of helemaal niet ingrijpt, weet Belfort persoonlijk niet waaraan dat ligt. “Het kan zijn dat ook de manschappen voorzichtig zijn het virus niet op te lopen, maar ook vrezen voor een eventueel conflict met een burger. Want dat vindt ook plaats”. Tot op dit moment merken wij niet, dat de overheid is overgegaan tot het beboeten van lockdownovertreders. Afschoon de minister van JusPol Kenneth Amoksi de samenleving dit vaak wel heeft voorgehouden.