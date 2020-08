De beerput van de regering Bouterse schijnt veel smeriger dan wij ooit hadden durven vermoeden. De schandalen volgen elkaar dagelijks op. Van het wegdragen van computers en printers tot het overschrijven van peperdure voertuigen, het riekt van de corrupte handelingen gepleegd tijdens de paarse regering. De zoektocht naar de voertuigen van de staat, is nog lang niet afgelopen en er zullen meer zaken boven water komen drijven. Keerpunt is van mening, dat de regering Santokhi gewoon al deze handelingen moet laten onderzoeken. Het is belachelijk, dat mensen zich staatsmiddelen gewoon toe-eigenen en het is schandalig dat anderen ‘Sinterklaas’ spelen met domeingronden alsof die van hun vader zijn. De regering moet alles terughalen en beschikkingen intrekken. Hoefdraad is eindelijk door De Nationale Assemblee in staat van beschuldiging gesteld, en de beerput van de regering Bouterse gaat steeds verder open met de vele fraude en financiële malversaties die er zijn gepleegd door deze oude leiders. De ‘verdwijning’ van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, richting Guyana, heeft ook veel andere zaken naar voren gebracht, waardoor ineens leden van zijn interne staf en van zijn bewaking, niet meer vertoeven op Surinaamse bodem. Ook bij het Staatsziekenfonds, SZF, zijn er leden van de directie op non-actief gesteld en is er een aanvang gemaakt met een grootschalig fraudeonderzoek, omdat directieleden het SZF (mis)gebruikten om hun eigen privébelangen te behartigen. Op de verschillende ministeries worden er zaken ontdekt die niet door de beugel kunnen en zeker onderzocht moeten worden. De regering Santokhi heeft in het kader hiervan, het volk ingelicht over de financiële status van ons land en Keerpunt werd absoluut ‘onwel’ van de cijfers die werden gepresenteerd de afgelopen maandag in de Congreshal. Tijdens een persconferentie vertelde president Santokhi over de aangetroffen situatie en dat die ernstiger is dan werd gedacht. De oriëntatie- en kennismakingsronde van de regering is nu voorbij. Het is volgens het staatshoofd erg wat het volk is aangedaan. Santokhi vervolgde met een evaluatie van de ministeries. ABC-Online Nieuws publiceerde een verslag van deze resultaten op zijn sociale media pagina, dat het staatshoofd had gepresenteerd van de eerste evaluatie:

Inkomsten de afgelopen 10 jaar: meer dan USD 4 miljard USD. Er wordt onderzoek gedaan naar de bestemming van deze middelen. De meeste projecten van de afgelopen jaren zijn gefinancierd uit leningen. Bijna alle rijkdommen van het land zijn verpand of uitgegeven zonder voordelen voor het Surinaams volk. Ernstig mismanagement geconstateerd. Uitgaven die waren opgebracht op de begroting, zijn betaald met leningen. De administratie van de leningen is slecht en onduidelijk. De administratie van het COVID-19 fonds ontbreekt. Ongeveer SRD 300 miljoen is onverantwoord. Maandenlange achterstanden in AKB- en AOV-uitbetalingen. Royalty’s van staatsbedrijven (goud) zijn als onderpand gegeven voor leningen. De staat Suriname krijgt geen inkomsten meer hieruit. Ex-minister Hoefdraad heeft op 10 juli 2020 een opdracht gegeven aan de SPSB Bank, om een bedrag van SRD 272,9 miljoen over te maken naar een rekening van een woningbouwfonds. Volgens Santokhi is dit gedaan om het regeren moeilijker te maken voor de nieuwe regering. Tegen de directeur van het SPSB worden momenteel maatregelen getroffen. Het Surinaams volk is nu opgescheept met USD 1.9 miljard (1.900.000.000 USD) aan buitenlandse leningen, verdeeld over 123 leningen.

USD 990 miljoen (990.000.000 USD) aan binnenlandse schulden.

Euro 140 miljoen (140.000.000 Euro) aan binnenlandse schuld.

SRD 2,2 miljard (2.200.000.000SRD) aan schatkistpapieren uitgegeven.

Totale binnenlandse en buitenlandse schulden ongeveer USD 3 miljard. Per burger komt dit neer op USD 5.000 per inwoner en USD 24.000 per huishouden. De achterstand in de betaling van aflossingen en rente is USD 43 miljoen voor 2020 alleen. Vanaf 2016 zijn grote delen van de recu’s voor verleende diensten vanuit het Surinaams bedrijfsleven, niet betaald geworden. Dit komt erbij op de bestaande schulden. Dit bedrag is SRD 253 miljoen.

Daarnaast zijn er twee zware leningen in het buitenland:

Oppenheimer: USD 550 miljoen met een jaarlijkse betaling van USD 51 miljoen.

Oppenheimer 2: USD 125 miljoen met een jaarlijkse betaling van USD 16 miljoen.

Last-minute wurgcontracten zijn aangegaan. Assembleeleden benoemd tot adviseurs en ambassadeurs.

In de periode van 6 maanden voor de verkiezingen zijn 3.603 ambtenaren in dienst genomen van de staat Suriname. De loonkosten zijn hiermee toegenomen met 62 miljoen SRD per maand (SRD 795, 6 miljoen per jaar).

De overeengekomen loonsverhoging CLO kost de staat SRD 180 miljoen per maand ofwel SRD 1, 5 miljard per jaar.

Vicepresident Ronnie Brunswijk had tevens ook een korte opsomming gemaakt van de werkzaamheden van de afgelopen twee weken:

Salarissen en vakantiegelden zijn uitbetaald in samenwerking met lokale banken. De president heeft een commissie ingesteld die onderzoek moet doen naar de benoeming van ambtenaren onder de regering Bouterse. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende internationale regeringsleiders, waaronder Brazilië. Binnen de Raad van Ministers zijn de volgende besluiten genomen:

De uitgegeven terreinen aan de Cultuurtuinlaan zijn ingetrokken. De PG is ingesteld voor onderzoek naar deze uitgiften.