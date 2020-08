De medisch directeur van het Staatsziekenfonds, dokter Humphrey Hasrat, SZF-directeur Ricky Kromodihardjo en SZF-medisch inspecteur Rudrakanth Oemraw, zijn door de regering op non-actief gesteld. Al in de vorige regeringsperiode werd het SZF beschuldigd van wantoestanden en wel organisatorisch, financieel en in de medische zorg. Bij het SZF wordt nu een aanvang gemaakt met een grootschalig onderzoek naar fraude en mismanagement. De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, heeft meerdere malen aangegeven, dat ziekenhuizen meer dan 300 miljoen SRD tegoed hebben bij het SZF. Dit komt omdat 60 procent van alle patiënten, verzekerd is bij het SZF, dat houdt in dat meer dan de helft van de ziekenhuizen afhankelijk is van deze inkomstenbron. Meerdere organisaties hebben het SZF ervan beschuldigd, debet te zijn aan de vernietiging van de medische sector in ons land. Ook is het het vorig jaar een paar keer voorgekomen, dat de VMS het vertrek van Hasrat eistte. Hasrat heeft afgelopen maandag een schrijven ontvangen van de waarnemend directeur van het SZF, Jolanda Pronk, waarin hem werd meegedeeld, dat hij vanwege gewijzigde beleidsinzichten, op non-actief is gesteld. Hasrat werd verboden locaties van het SZF en daaraan gerelateerde instellingen of bedrijven te bezoeken, of op enige wijze bemoeienis te hebben met de gang van zaken bij die entiteiten. Verder is hem verboden, contact te hebben met SZF-medewerkers of relaties van het fonds. Ook werd hem opgedragen alle eigendommen van het SZF waaronder zijn dienstauto, laptop en sleutels, in te leveren. Dit heeft hij ook gedaan en een deel van de pers was ook aanwezig, toen hij de eigendommen van het SZF inleverde. Hij leverde een fully loaded Toyata Hilux Revo pick-up in en vertrok in een Toyata Vitz met persoonlijke spullen die hij nog op kantoor had. Wat Keerpunt opviel bij het vertrek van deze medisch directeur was niet zo zeer de luxe terreinwagen, maar het feit dat hij ook nog een chauffeur nodig had, die ervoor moest zorgen dat alles in orde is voordat Hasrat plaatsnam. Waarom dit heerschap ook nog een chauffeur diende te hebben, weet Joost.

Het is duidelijk, dat er op allerlei manieren verkwistend beleid is gevoerd bij het SZF en het is daarom niet vreemd, dat er nu onderzocht zal worden, waarom het fonds niet maandelijks en op tijd kon voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Deze grote schoonmaak binnen de directie zal zaken aan het licht brengen, waardoor vrijwel zeker nog meer mensen op non-actief zullen worden gesteld. Ook over het onderzoek naar de handelingen van Ricky Kromodihardjo, is Keerpunt niet verbaasd, want er circuleerden op sociale media verschillende zaken over vermoedelijk mismanagement bij het SZF en waar er rook is, is er natuurlijk vuur. De Vereniging van Apothekers, VvA, heeft vorig jaar ook aan de bel moeten trekken vanwege achterstallige betalingen van het SZF. De VMS heeft ook ten aanzien van de medicijn schaarste, haar bezorgdheid geuit, omdat er al geruime tijd een gebrek is aan belangrijke geneesmiddelen die zeer dringend nodig zijn voor de behandeling van patiënten. Medici hebben in het kader hiervan, de zoveelste noodkreet laten horen die de ernstige situatie weergeeft van de patiënten die voor belangrijke diagnostische of controlerende ingrepen/onderzoeken zelf enorme bedragen moeten betalen, aangezien het SZF deze kosten steeds vaker gewoon niet vergoedt. De patiënten of hun familieleden zijn daardoor gedwongen om het zelf te betalen. Ook hierdoor ontstaat er vaak verdere vertraging in de behandeling met alle gevolgen van dien. Keerpunt is van mening, dat als de nieuwe directie van het SZF niet snel genoeg handelt en duidelijk laat blijken dat er prioriteit wordt gegund aan de zorg en de zieke mens, geen enkele instelling meer de benodigde garantie bieden zal en heeft het grondwettelijke ‘recht op gezondheidszorg’ vanwege de overheid, geen betekenis meer.