De Franse douane heeft afgelopen maandag wederom in Loon-Plage, nabij Duinkerken, 1.357 kilo cocaïne (coke) onderschept, aldus diverse lokale media waaronder Le Phare Dunkerquois, op woensdag 5 augustus. De lading kwam uit Suriname en was bestemd voor België. De straatwaarde bedraagt ongeveer 56 miljoen euro, Een douanecontrole werd maandag uitgevoerd in een container in de haven van Loon-Plage, op het dok tijdens een overslag. Het is een van de grootste recente cocaïnevangsten in Frankrijk. De drugs was verpakt in pakketten van 50 kilo, verborgen onder zakken rijst. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Voor de douane is het een recordvangst. De autoriteiten praten over ‘’een historische inbeslagname’’.