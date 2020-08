Cleopatra Jessurun, ex-directeur van Volksgezondheid, heeft gisteren tijdens een online massameeting van de NDP, cijfers gepresenteerd die de beschuldigingen van de regering Santokhi moesten weerleggen betreffende het geld dat beschikbaar was in het COVID-19 Noodfonds. Uit de cijfers die zij heeft gepresenteerd is gebleken, dat er enorme bedragen zijn gebruikt uit het noodfonds om mediabedrijven zoals NII en STVS, te betalen. Het gaat hierbij om een bedrag van SRD 2 miljoen ten behoeve van de STVS en SRD 1.5 miljoen aan het NII, beide zijn inmiddels betaald. Naar aanleiding van de cijfers is er ongeveer SRD 6.7 aan kosten gemaakt bij verschillende mediabedrijven in verband met covid-communicatie. Volgens assembleelid Asiskumar Gajadien, zal de Raad van Toezicht een onderzoek plegen om te kijken waaraan al dit geld is besteed. “Het is onmogelijk dat er zoveel geld is uitgegeven aan die soort zaken binnen twee maanden tijd”, zegt Gajadien tegenover De West.