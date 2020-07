President Chandrikapersad Santokhi heeft begin deze week, een ontmoeting in de Congreshall gehad met alle ambtenaren die werkzaam zijn op zijn kabinet. Tijdens deze bijeenkomst stelde hij, dat hij zijn eerste werkdag op het kabinet moest doorbrengen zonder computers en printers. Hij veronderstelde, dat de computers en dergelijke misschien ergens opgeslagen waren om veiligheidsredenen. “Unu tyari a sani kon baka, meki den sma wroko, kijk in welke kasten ze verborgen zijn. Tyari en kon baka, maar geef me geen aanleiding die dingen te laten zoeken, geef mij geen aanleiding”, aldus het staatshoofd. Keerpunt is benieuwd of de computers, printers enz., inmiddels terecht zijn op het kabinet. Want de waarschuwing van de president was duidelijk voor een ieder die zich schuldig zou hebben gemaakt aan ‘diefstal’ van staatsmiddelen. Keerpunt was helemaal niet verrast door wat het staatshoofd had geconstateerd. Deze krant meldde namelijk een maand geleden, nadat bekend was dat de NDP de verkiezingen had verloren, dat kantoorspullen en apparatuur werden weggedragen uit overheidsgebouwen. Uit zeer betrouwbare bron vernamen wij toen, dat kantoorbenodigdheden zoals laptops, printers, kantoorstoelen en andere goederen op de verschillende ministeries, gewoon werden weggedragen. Ook bij het Nationaal Informatie Instituut (NII), zou naar verluidt, sprake zijn van verduistering van dure apparatuur, waaronder camera’s, monitors, computers en peperdure filmapparatuur enz., en wel door NII medewerkers. Deze mensen zouden volgens onze informatie van huis uit, diensten verlenen aan derden. Deze apparatuur is toentertijd gekocht, zodat het staatsmediabedrijf, goed uitgerust zou zijn voor het verzorgen van betere staatspropaganda. Er werd hiervoor een enorm bedrag van ruim USD 10 miljoen uitgetrokken op de staatsbegroting ten bate van de creatie van het Nationaal Informatie Instituut. Het is thans ook bekend, dat splinternieuwe voertuigen die de overheid in de afgelopen 3 jaar heeft aangeschaft, overgeschreven worden op naam van aan de vorige regering gelieerden, zodat bepaalde ambtenaren en of ministers, die ook kunnen behouden. De nieuwe regering ontmoet momenteel de beschikbare ambtenaren en komt dan vanzelfsprekend ook op de hoogte, van wat er nog beschikbaar is op de ministeries en wat is verduisterd.