President Chandrikapersad Santokhi had gistermorgen een ontmoeting met alle ambtenaren die vallen onder zijn Kabinet, met uitzondering van het Directoraat Nationale Veiligheid. Deze bijeenkomst vond plaats in de Congreshal. Vervolgens had de president in de avonduren een live interview in het programma To The Point, alwaar hij verschillende nijpende vraagstukken aanhaalde. De president vertelde onder meer over het regeerakkoord en hoe hij ook zijn eerste dag had ervaren en de kennismaking met de medewerkers op zijn kabinet. Hij vertelde over de werkwijze van het personeel op de verschillende ministeries. Zijn boodschap is duidelijk aangekomen volgens Santokhi, iedereen gaat ingezet worden. “We gaan niet naar het Kabinet of naar de ministeries om mensen te verwijderen, we gaan alle Surinamers inzetten, iedereen gaat werken. We gaan er niet vanuit, wat voor politieke kleur iemand heeft, nee je bent Surinamer en als je van je land houdt, ga je meewerken aan het beleid van deze regering”, aldus Santokhi. Er zullen zeker deskundigen worden ingezet in de nieuwe regering en dat is zeker nodig aldus het staatshoofd. Ook zei hij, dat hij zelf is begonnen op zijn Kabinet en is tot de ontdekking gekomen, dat er nul computers zijn in zijn kantoor. De president heeft tot nog toe geconcludeerd, dat deze computers in de transitiefase ergens zijn opgeborgen en dat die weer te voorschijn zullen komen. “De eerste notulen zijn met de hand geschreven door mijn medewerkers, maar we gaan door”, aldus Santokhi. Deze krant meldde een maand geleden, dat toen bekend werd dat de NDP de verkiezingen had verloren, kantoorspullen en apparatuur werden weggedragen uit overheidsgebouwen. Uit zeer betrouwbare bron vernamen wij toen dat kantoorbenodigdheden zoals laptops, printers, kantoorstoelen en andere goederen op de verschillende ministeries, gewoon naar huis waren meegenomen. Ook bij het Nationaal Informatie Instituut (NII), zou naar verluidt, sprake zijn van verduistering van dure apparatuur, waaronder camera’s, monitors, computers en peperdure filmapparatuur enz., door NII medewerkers. Deze mensen zouden toen naar verluidt, van huis uit diensten verlenen aan derden. Deze apparatuur is toentertijd gekocht, zodat het staatsmediabedrijf goed uitgerust was voor het verzorgen van betere staatspropaganda. Er werd hiervoor een enorm bedrag van ruim USD 10 miljoen uitgetrokken op de staatsbegroting, voor de creatie van het Nationaal Informatie Instituut. Het is thans ook duidelijk, dat splinternieuwe voertuigen die de overheid in de afgelopen 3 jaren heeft aangeschaft, overgeschreven worden op naam van aan de vorige regering gelieerden, zodat bepaalde ambtenaren en of ministers, die ook kunnen behouden c.q. toeeigenen. Afgelopen vrijdag hebben de nieuwe ministers overgenomen en hun medewerkers kort toegesproken. Naar verluidt zal de nieuwe regering spoedig nader kennismaken met haar werkarmen en daarna ook tot de ontdekking komen wat er allemaal ontbreekt op de verschillende departementen.