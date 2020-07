Waarnemend hoofd van de afdeling Epidemiologie van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, Radjesh Orie, stelt dat het aantal besmettingen met betrekking tot COVID-19 vooral in de middelbare leeftijdsgroep heeft plaatsgevonden. Op dit moment stijgt volgens Orie, het aantal besmettingen nog steeds schrikbarend. Volgens hem kunnen we qua populatie concluderen, dat het probleem groter is in Beneden-Marowijne en Sipaliwini dan in Paramaribo. De krant verneemt van een Albinees die goed op de hoogte is van de plaatselijke situatie, dat de illegale oversteek van de Marowijnerivier nog steeds plaatsvindt, ofschoon de grens gesloten is. Aan de Franse oever zou er intussen sprake zijn van een enorme uitbraak van COVID-19 en dat geldt niet slechts voor Saint Laurent. De grensbewaking tussen Albina en Frans-Guyana, is ernstig verslapt. “Ik heb mogen vernemen van enkele militairen, dat er Fransen in Albina zijn geweest, en omgekeerd gaan er ook mensen van Albina en omgeving naar Frans-Guyana.” Onze bron laat weten, dat niet alleen Suriname, maar ook Frans-Guyana met dit probleem worstelt, dat mensen gewoon de grens oversteken, om vervolgens hun verplichtingen doen”, benadrukt hij. “Er zijn controleposten ingezet op strategische plekken te land en op het water in oost, west en zuid-Suriname om alle uitwijkroutes te kunnen controleren en grensoverschrijdingen kunnen worden getraceerd. Maar je vraagt jezelf wel af of dit systeem nog wel werkt”, stelt hij. Helaas heeft men de controlepost, nabij het Marwina Ziekenhuis ontmanteld, wat een zeer kwalijke zaak is. “Deze mensen luisteren niet. Zij vormen hierdoor niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor anderen”, merkt hij op. Verder gaf hij te kennen, dat men niet meer via Albina naar de stad reist, maar via Eurowarte, vanwege de gebrekkigheid van de bewaking in dit inheemse dorp. “Men neemt nu ook gewoon de weg naar Papatam, vervolgens pakken ze daar een taxi om naar Paramaribo te komen”, zegt de burger. “Er is geen enkele bewaking bij de grens of op de openbare wegen.” “De mensen komen normaal ons land binnen en het lijkt erop dat niemand er wat aan probeert te doen.” De grens tussen Suriname en Frans-Guyana is vanwege het coronavirus, al langer dan twee maanden officieel gesloten. De covidsituatie moet volgens onze bron ter plekke worden benut, om een stukje beleid te gaan ontwikkelen voor een betere grensbewaking. Nieuw COVID-19 Managementteam Onze bron beveelt het nieuwe managementteam van de regering Santokhi aan, om zelf naar het gebied te komen, om de situatie te aanschouwen. “Als men persoonlijk komt, krijgt men onmiddellijk een goed beeld en gaat men kunnen handelen naar aanleiding van de plaatselijke situatie. Effectieve voorlichting is volgens hem een pré. Over de maatregelen in het gebied zijn er vanaf de eerste dag instructies uitgevaardigd. “ Je hebt mensen die zich aan de regels houden. Maar je gaat altijd anderen hebben, die hun eigen weg wensen te bewandelen, terwijl een groot deel zich wel houdt aan de regels”, aldus onze Albinese bron. De grafiek toont het aantal COVID-19 besmettingen in Frans-Guyana. Het aantal actieve cases is momenteel 6.745, er zijn 4.714 personen genezen verklaard. Tot nog toe zijn 38 personen overleden.