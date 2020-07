Het is een feit dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS), van alles heeft geprobeerd om een vrijwaringsclausule te krijgen in het contract dat de lokale banken wilden tekenen voor de ringfencing van de vreemde valuta kasreserve. Een vrijwaringsclausule zou in deze situatie een disclaimer zijn in de vorm van een korte tekst waarin het directieteam, de Raad van Commissarissen en de minister van Financiën, hun aansprakelijkheid in deze bepaalde risicohoudende aangelegenheid afwijzen of beperken. Een lokaal dagblad stelt, dat in het contract een vrijwaringsclausule zou zijn opgenomen. Keerpunt heeft het contract ook onder ogen gehad en heeft de volgende passage uit de tekst kunnen halen, waarin duidelijk wordt gesteld, dat de Finabank geen strafrechtelijke acties zal ondernemen en/of derden aanzetten tot civielrechtelijke acties tegen de CBvS, met begrip van de huidige bestuurders, leden van de RvC, functionarissen en werknemers van de CBvS, tenzij zulks uit deze overeenkomst voortvloeit. Deze bepaling laat onverlet de gehoudenheid van Finabank aan de uit hoofde aan de wet op hen rustende verplichtingen, daaronder in ieder geval inbegrepen de wettelijke plicht…..(zie foto). Vervolgens staat er, dat Finabank uit hoofde van deze overeenkomst geen strafrechtelijke acties tegen de CBvS, met begrip van de huidige bestuurders, leden van de RvC, functionarissen en werknemers van de CBvS, tenzij er sprake is van opzet of schuld van zijde van eerdergenoemde personen. Deze bepaling laat onverlet de gehoudenheid van Finabank aan de uit hoofde aan de wet op hen rustende verplichtingen, daaronder in ieder geval inbegrepen de wettelijke plicht…..(zie foto). Keerpunt begrijpt uit deze tekst, dat de banken zich elk recht voorbehouden civielrechtelijke acties als strafrechtelijke acties te ondernemen, dus dit is geen vrijwaringsclausule voor de CBvS of haar bestuurders. De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) tevens CEO van de Finabank, Eblein Frangie, had al eerder aangegeven in de media, dat er geen vrijwaringsclausule is opgenomen in het contract met de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij benadrukte, dat er geen vrijwaringsclausule is opgenomen in het contract over de terugbetaling van de onrechtmatig gebruikte vreemde valuta kasreservemiddelen voor de Centrale Bank. ‘’Een ieder die over bewijzen beschikt die aangeven, dat ik verkeerd heb gehandeld, nodig ik uit een klacht in te dienen bij de procureur-generaal’’, zei Frangie. “De banken konden of kunnen geen vrijwaringsclausule afgeven. Finabank is de enige die een strafklacht heeft ingediend. Dus hoe zou ik een vrijwaringsclausule tekenen, als ik zelf een strafklacht heb ingediend tegen de oud-governor van de CBvS?’’