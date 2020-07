De verkiezing van de president en vicepresident zal mogelijk plaatsvinden onder leiding van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Dew Sharman, omdat parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk, positief is getest op het coronavirus. Sharman zegt tegenover de krant, dat de vergadering waarin besproken zal worden op welke datum de presidentsverkiezing plaatsvindt, gewoon aanstaande maandag 6 juli om 11.00 uur zal plaatsvinden, omdat deze door de vicevoorzitter geleid kan worden. ‘’Er zal wel streng op worden toegezien dat de covid-maatregelen worden nageleefd. De leden en personeelsleden van het parlement zullen zondag getest worden op het virus. Indien gebleken is dat meerdere leden of personeelsleden positief zijn, zal bekeken worden hoe het werk alsnog opgepakt kan worden. ‘’We zullen erop toezien dat leden zover mogelijk van elkaar zitten. We mogen zo een grote fout niet meer begaan”, aldus Sharman. door Orsilia Dinge