De regering heeft met haar pogingen om de Oppenheimer schuld te herschikken, een default status op dit moment kunnen voorkomen. De obligatiehouders hebben tot 8 juli aanstaande, de tijd om te beslissen of zij meegaan met de voorstellen voor herschikking van de schuld. De C-rating van Fitch heeft betrekking op deze obligatie van USD 125 miljoen. De verlaging van Fitch op de lange termijn voor Surinaamse vreemde valuta naar C, weerspiegelt dat de regering van Suriname een distressed debt exchange (DDE) is begonnen met betrekking tot zijn 2023-obligaties. De regering van Suriname is een uitstelperiode van 10 kalenderdagen aangegaan voor een hoofdsom van USD 15,6 miljoen en een uitstelperiode van 30 kalenderdagen voor een coupon van USD 8,0 miljoen met een vervaldag van 30 juni op haar obligaties van USD 125 miljoen in 2023. Bovendien hebben de autoriteiten op 1 juli een ‘toestemmingsverzoek’ (van 30 juni) ingediend om het uitstel van betaling van 30 juni op de obligaties uit te stellen, evenals wijzigingen in andere voorwaarden van de notes. De termijn voor het ‘verzoek om toestemming’ sluit op 8 juli. In de aankondiging van ‘toestemming vragen’, stond dat “een groep van institutionele investeerders die ongeveer 83 procent van de uitstaande hoofdsom van de 2023 notes in handen heeft, de Republiek Suriname heeft laten weten, dat ze van plan is de Voorgestelde Wijzigingen en de Vrijstelling te steunen op de voorwaarden beschreven in de toestemmingsverklaring van 30 juni 2020. Fitch beschouwt het verzoek om toestemming als het initiëren van een standaardproces, in overeenstemming met een C-rating. Als de meerderheid van de schuldeisers met het verzoek instemt tegen de drempels die zijn gespecificeerd in collectieve actieclausules (CAC’s), zou het uitstel van de hoofdsom en de versoepeling van de rentevoorwaarden van de obligatie 2023, een DDE vormen volgens de criteria van Fitch, aangezien het een materiële vermindering in termen van en is nodig om een ​​traditionele betalingsachterstand te voorkomen. Als de schuldeisers niet akkoord gaan met het verzoek, treedt er aan het einde van de respijtperiode een verzuim op, tenzij de betaling wordt gedaan. In april heeft de Centrale Bank van Suriname een deel van haar Bijzondere Trekkingsrechten verkocht om de regering in staat te stellen 25,4 miljoen USD rente te betalen over haar obligaties van USD 550 miljoen 2026. De netto externe schuld is hoog met 57,9 procent van het bbp eind 2019, bijna het dubbele van de huidige B-mediaan. De regering van Suriname wordt geconfronteerd met moeilijke financieringsvoorwaarden. De Centrale Bank van Suriname heeft in 2019-2020 financiering aan de overheid verstrekt en is de belangrijkste schuldeiser van de regering in Surinaamse dollars. Fitch beschouwt het gebruik van financiering door lokale financiële instellingen door de regering om de salarissen van ambtenaren eind juni te betalen, volgens de lokale pers, als een andere indicator van toenemende binnenlandse financieringsstress. De externe liquiditeitspositie van Suriname is uitzonderlijk krap. De internationale reserves van Suriname staan ​​in de periode 2019-2020 onder druk als gevolg van grotere tekorten op de lopende rekening als gevolg van grote overheidstekorten, toegenomen invoer en meer recentelijk lage olie-exportprijzen. Fitch verwacht dat de Centrale Bank op korte termijn een wisselkoersaanpassing doorvoert, vergelijkbaar met de recente periode na de verkiezingen. De parallelle valutamarkt blijft een materiële premie vertonen boven de officiële gestabiliseerde SRD-USD-wisselkoers. Volgens de berekening van Fitch zijn de onbezwaarde internationale reserves van Suriname eind december, sinds december 2019 met 40 procent gedaald tot USD 187 miljoen, wat een cumulatieve daling van 45 procent tijdens het kalenderjaar 2019 betekent. De berekening van Fitch sluit USD 410 miljoen cashreserves van commerciële banken uit en maakt gebruik van Fitch’s aanname van de goudprijs . De nieuwe regering van Suriname is in transitie, een coalitie van vier partijen, waaronder de VHP met het grootste aandeel zetels, de ABOP, de NPS en de PL, erft enorme economische en fiscale uitdagingen. President Bouterse erkende het verlies van de meerderheid van zijn Nationale Democratische Partij (NDP) na de parlementsverkiezingen van 25 mei, wat de weg vrijmaakte voor het nieuwe parlement om op 29 juni aan te treden. De voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, verwacht dat de nieuwe president halverwege juli zal worden gekozen. (Bron: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-suriname-long-term-foreign-currency-idr-to-c-02-07-2020