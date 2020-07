Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is bezig met een onderzoek dat met aantonen hoe vervuild het kiezersbestand is. Dit zei OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, gisteren in gesprek met Apintie. Het OKB heeft gisteren een zitting gehouden waarbij het proces van de verkiezingen bindend is verklaard. Het onderzoek naar de ressorten waar er problemen waren, is afgerond. Van Dijk-Silos is tevreden dat het onderzoek goed is afgerond. ‘’Er blijken geen verschuivingen in de resultaten te zijn als gevolg van het onderzoek, echter kijkt het OKB kijkt niet alleen naar cijfers. Nu is het tijd om op een rationele manier te kijken naar de verkiezingen, hoe die te organiseren, wat in de wet moet, wat verbeterd moet worden en waarop we moeten letten”, aldus Van Dijk-Silos. Tijdens deze verkiezingen is het volgens Van Dijk-Silos duidelijk geworden, dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) compleet geëvalueerd en gereorganiseerd moet worden. De bestanden en registers moeten opgeschoond worden, terwijl de apparatuur ook vernieuwd moet worden. “Dat is de basis en als het goed is, hebben we een goede kiezerslijst die compleet vertrouwd kan worden en daarmee ook goede verkiezingen, want nu zitten we met het vraagstuk als alle mensen die gestemd hebben, met recht op de kiezerslijst waren. We zijn nu bezig te onderzoeken om aan te tonen hoe slecht en vervuild de kiezerslijsten zijn. En we gaan het dit jaar nog doen”, zei van Dijk-Silos Volgens de OKB-voorzitter is het duidelijk dat de bestanden van het CBB, niet opgeschoond zijn. Dit probleem speelde volgens haar niet alleen de afgelopen verkiezingen, maar ook daarvoor met als gevolg dat we elke keer weer kiezerslijsten krijgen die niet helemaal vertrouwd kunnen worden. “Vervelend is dan als je van dezelfde CBB afhankelijk bent voor een kiezerslijst, terwijl wanneer je een autoriteit hebt, de kiezerslijst in samenwerking met de gegevens die ze krijgen gemaakt worden. Nu staat erop de kiezerslijst veel te veel informatie. Bepaalde informatie moet niet op de kiezerslijst omdat die openbaar is.” Van Dijk-Silos gaf aan, dat het een tijdje zo was dat de computer verbonden was met alle bijkantoren. ‘’Dat is nu weggevallen dus er is nu een toestand dat hulpkantoren achter lopen met alle gegevens.’’ Van Dijk-Silos stelde, dat het niet goed is voor ons land en de democratie, dat een toevallig regerende partij, steeds de verkiezingen organiseert. ‘’Hierdoor krijg je iedere keer weer strubbelingen. Alles wat je als organisatie goed zou willen doen, wordt in een politiek plaatje geplaatst. Men begrijpt niet dat het OKB neutraal en integer boven alle partijen moet staan. Je moet nooit sympathie laten merken naar welke partij dan ook. Iedereen moet vertrouwen hebben in het instituut”, zei van Dijk-Silos. Het vertrouwen in het instituut kan volgens haar pas komen als het instituut in staat is te demonstreren dat het objectief en eerlijk is en de durf heeft om dingen aan de orde te stellen. “Maar dat mag dan weer niet van die regerende partijen. Je wordt vies en vuil uitgescholden, dat mag niet. Men moet niet op die manier omgaan met verkiezingsinstituten.” Van Dijk-Silos haalde aan, dat toen zij kenbaar maakte dat de kiezerslijsten vervuild waren, het ministerie van Binnenlandse Zaken daarop reageerde met een persconferentie. ‘’BiZa stelde hoe goed de kiezerslijsten zijn en dat de OKB-voorzitter niet weet waarover ze praat. BiZa is vergeten dat het op dat moment een verkiezingsinstituut is. Als instituut moet je je weten te gedragen, maar dat kunnen ze niet, omdat ze toevallig de regerende partij zijn die de verkiezingen organiseert. Alles schreeuwt om de professionele autoriteit die moet komen. En de politiek moet niet bang zijn, want in die autoriteit zijn ze aanwezig. Het is niet zo dat vreemden daar gaan zitten. Het zijn hun eigen vertegenwoordigers die getraind en benoemd zullen worden tot verkiezingsautoriteit”, aldus de OKB-voorzitter.