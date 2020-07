De Financiële status van Suriname is dondermiddag door Fitch Ratings verlaagd. Suriname is van een triple C-rating naar C gedegradeerd. De C-rating van Fitch heeft betrekking op de obligatielening van USD 125 miljoen via Oppenheimer. De regering is er niet in geslaagd de rente plus aflossingssom, USD 25 miljoen, op 30 juni j.l., te voldoen. Deze drastische verlaging is het gevolg van de pogingen van de regering om de obligatielening via Oppenheimer te herschikken. De financiële autoriteiten in Suriname, waren bij eerste betaling ook niet in staat de lening op tijd af te lossen, waardoor er een boeteclausule in werking was getreden. De rente steeg daardoor van 8 procent naar 12,8 procent. Suriname heeft met zijn pogingen om de schuld te herschikken, een default-status kunnen voorkomen, volgens de adviseur van de aankomende president Chan Santokhi en tevens kandidaat-minister voor Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin. “De rating is verlaagd naar C, maar dat wil nog niet zeggen, dat we officieel een default-status hebben. Zoals ik reeds eerder in een interview zei, kan Suriname niet default gedegradeerd worden, zolang er gesprekken gevoerd worden met de investeerders van het fonds”, zegt Ramdin tegenover De West. Ramdin wil niet in details treden over de C-rating, omdat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, nog steeds de hoofdverantwoordelijke is. “Financieel bekeken zijn deze zaken vervelend, dus wil ik als toekomstige partner niet te veel zeggen. We hebben protocollen die we moeten naleven, dus we laten het over aan de minister van Financiën”, aldus Ramdin. Vernomen wordt, dat de obligatiehouders van het Oppenheimer Fonds tot 8 juli aanstaande, de tijd hebben om te beslissen of zij meegaan met de voorstellen voor herschikking van de schuld. door Orsilia Dinge