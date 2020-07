Vandaag arriveert een team uit Nederland, bestaande uit intensivisten, infectiologen, infectiepreventiedeskundigen en een microbioloog, in Suriname. Dit team zal ondersteuning bieden bij de COVID-19 zorg in Suriname. De coördinatie van dit project ligt in handen van Jeroen Schouten, intensivist van het Radboud Universitair Medisch Center (Radboudumc) in Nijmegen, Nederland. Het team komt op verzoek van de Vereniging van Medisch Specialisten. Via de landelijke IC-vereniging is dit verzoek terechtgekomen bij de intensive care arts Jeroen Schouten. Het team heeft in Nederland veel ervaring opgedaan in zowel het opbouwen van COVID-19 units als het verlenen van COVID-19 zorg en wil deze graag delen met de Surinaamse artsen. Het team doet dat vrijwillig. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft zich bij deze actie aangesloten en zorgt voor een luchtbrug. De komende drie maanden zal er elke 2 tot 3 weken uit verschillende ziekenhuizen in Nederland, een ervaren team naar Suriname afreizen om te helpen waar nodig. De artsen gaan vooral hun collega’s hier ontlasten, omdat de werkdruk nu heel erg hoog is. Ze zullen met name hun ervaring en protocollen delen en in kaart brengen wat de COVID-19 zorg hier nodig heeft, zodat het team dat na deze groep komt, de goederen dan mee kan nemen. De artsen hebben via hun werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen meegekregen voor eigen gebruik en voor donatie. Ze zullen zeer voorzichtig en goed beschermd te werk ga an.