Het personeel van Surpost zou gisteren voor de zoveelste maal het werk hebben neergelegd, dit omdat een deel van de arbeiders de beloofde gratificatie over de maand juni niet zou hebben ontvangen. Volgens bondsvoorzitter van de Dienst der Posterijen Werknemersorganisatie (DPW), Walter Uiterloo, is het niet de eerste keer dat dit zich voordoet en moet er volgens hem steeds een dwangmiddel toegepast worden, zodat het personeel zijn gelden kan ontvangen. “Deze maand moesten de gratificaties worden uitbetaald en ook daar is wederom niets van terechtgekomen”, aldus de voorzitter. Uiterloo geeft aan dat de directie een schrijven rond heeft laten gaan, waarin de directie stelt, niet in staat te zijn de beloofde gelden uit te betalen vanwege de afgenomen inkomsten van het bedrijf door de COVID-19 pandemie. “Deze situatie herhaalt zich telkens, waardoor het personeel de directie moet dwingen om zich te houden aan de afspraken. De werknemers raken ook dagelijks geconfronteerd met de financiële situatie”, zegt Uiterloo. Volgens hem had de directie in een eerder schrijven beloofd om in het eerste kwartaal van het jaar, gesprekken te voeren met de krant over de salarisaanpassing, echter is daar niets van terechtgekomen. Tijdens de actie is er volgens Uiterloo wel dispensatie verleend aan enkele diensten, omdat de bond van mening is, dat de gemeenschap niet de dupe mag worden. “Men weet ook dat het niet de eerste keer is dat het personeel het aan de stok heeft met de directie wanneer het neerkomt op het betalen van gelden”, aldus de voorzitter. Volgens Uiterloo zullen de werknemers het niet accepteren dat de directie steeds zegt dat er geen geld is om verplichtingen na te komen. ‘Als dat zo is, laat er een onafhankelijk instituut komen dat onderzoek doet, zodat de cijfers aan ons kunnen worden gepresenteerd”, aldus Uiterloo.