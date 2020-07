Een aantal politici zijn positief getest op het coronavirus. VHP-topper Albert Ramdin, ging gisteren in gesprek met ABC Nieuws, hier nader op in en zei, dat de voorbereidingen van de nieuwe coalitie aan de hand van de omstandigheden zullen worden aangepast of op dezelfde wijze zullen doorgaan. VHP-voorzitter Chan Santokhi is negatief getest, maar de berichten over de besmetting van coalitieleiders, zijn volgens Ramdin met bezorgdheid ontvangen. “We zijn bezorgd over de gezondheid van de mensen en hopen dat het goed gaat. Ik wil wel meegeven, dat de coalitie alle maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de zaak onder controle blijft’’, aldus Ramdin. De coalitieleiders hebben volgens hem, alle COVID-19 maatregelen in acht genomen. Gezien de huidige ontwikkeling, zullen de maatregelen verscherpt worden. Gisteren werd bekend dat PL-voorzitter Paul Somohardjo, NPS-voorzitter Gregory Rusland, NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo en assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk, positief zijn getest op corona. President Desiré Bouterse is eveneens getest. Hij is negatief bevonden. De assembleevergadering die voor donderdag gepland was, is verzet naar aanstaande maandag zodat de assemblee grondig kan worden ontsmet. De verkiezing van de president en vicepresident zal verder opgeschoven moeten worden nu de assembleevergadering pas aanstaande maandag plaatsvindt. Daar moet formeel de datum van de verkiezing worden bepaald. Voor de kandidaatstelling worden drie dagen uitgetrokken. “Santokhi doet het fijn en zal zijn verantwoordelijkheid nemen. Enkele afspraken zijn afgezegd. Dat zijn verstandige besluiten. We zullen verantwoordelijk daarmee omgaan”, aldus Ramdin. Over de gezondheidssituatie van de coalitieleiders, kon Ramdin niet veel vertellen. Hij gaf aan dat de medici hier antwoord op kunnen geven. Hij gaf wel aan dat er bezorgdheid is. “We willen dat alle Surinamers zo veel mogelijk gezond zijn en gevrijwaard blijven van het virus. De afgelopen weken is er een toename geweest, dus we moeten voorzichtig zijn en onze eigen verantwoordelijkheid nemen door de belangrijke maatregelen in acht te nemen.” Volgens Ramdin wordt er zoveel mogelijk aan contact tracing gedaan. Ook zullen er afhankelijk van de adviezen van medici, de nodige voorzieningen getroffen worden voor zelfquarantaine en minimale contacten. “We gaan rustig voort. Er is een sitatie in het land die al een tijdje gaande is. Het is nu een onderdeel van het dagelijks leven, maar we gaan verder met de voorbereidingen’’, aldus Ramdin.