De minster van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ging vorig jaar december namens de Staat Suriname, een obligatielening van USD 150 miljoen aan bij Oppenheimer & Co. Hierbij werd een bedrag van USD125 miljoen besteed voor een achterstallige betaling aan Alcoa, zodat Suriname in het bezit kon komen van de Afobaka-stuwdam. Door het slechte financiële beleid van de regering Bouterse, is Suriname momenteel niet in staat het bedrag van USD23 miljoen, te betalen voor de eerste halfjaarlijkse aflossing. Daarom heeft Suriname aan de obligatiehouders een herschikking van het aflossingsschema gevraagd. Minister Hoefdraad en leden van de nieuwe regering, zijn al enige tijd intensief bezig om financiële zaken van de staat in kaart te brengen, zodat die strategischer worden aangepakt. Naar verluidt, beschikt de Surinaamse overheid momenteel niet over voldoende geld om de lopende uitgaven te kunnen doen in SRD, daarom is de regering ook genoodzaakt de zoveelste lening af te sluiten bij de lokale banken voor bijvoorbeeld het betalen van de ambtenarensalarissen. Vanwege de overheid is er een enorme druk ontstaan op de banken voor de betalingen van rente en aflossingen op buitenlandse leningen. Suriname heeft gevraagd om herschikking van de obligatielening die voor de duur van drie jaar is afgesloten. In 2023 moet wel het totaal geleende bedrag terug zijn betaald. Aan halfjaarlijkse aflossingen moet Suriname tot die tijd ongeveer USD23 miljoen overboeken aan Oppenheimer. In het voorstel aan Oppenheimer vraagt Suriname akkoord te gaan met wijzigingen die betrekking hebben op het onderpand van de dividenden bij Staatsolie en andere royalties. Suriname heeft tot uiterlijk 10 juli 2020 om de rente betalen, die op 30 juni voldaan moest zijn. Naar ons is meegedeeld moeten de obligatiehouders uiterlijk 8 juli aangeven, of zij instemmen met een herschikking. Pas als 75% van de obligatiehouders akkoord gaat, kunnen de wijzigingen worden doorgevoerd. Het voorstel is om een nieuw aflossingsschema op te stellen, waarbij de hoofdsom van de obligaties in zeven halfjaarlijkse termijnen, te beginnen op 30 december 2020, zal worden voldoen. Daarbij zal ook het verschuldigde afschrijvingsbedrag van USD 15 miljoen worden betaald. Daarna zal op elke betalingsdatum, de geplande restitutie van de lening gelijk aan USD 18.333.333 worden betaald. Als Suriname vóór 30 december 2020 voldoet aan de reeds gestelde IMF-voorwaarden, zal het aflossingsschema worden aangepast, zodat de hoofdsom van de lening wordt terugbetaald in zes halfjaarlijkse termijnen, die beginnen op 30 juni 2021. De IMF-voorwaarden betreffen een financieringsregeling die het fonds heeft getroffen voor Suriname, met inbegrip van voorafgaande beperkingen in verband met de uitbetaling van middelen.