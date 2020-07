De besmettingen met het COVID-19 coronavirus in Suriname, hebben nog niet de zeer verontrustende vormen aangenomen als die in ons buurland Frans-Guyana, maar we zien in Suriname momenteel wel een stijging die richting een zeer gevaarlijke uitbraak kan leiden, met nog eens honderden slachtoffers en waarvan vele dodelijke. We hebben in de afgelopen dagen gezien dat COVID-19, slachtoffers maakt in alle lagen van de bevolking en dat nu zeker met nadruk kan worden gesteld, dat de transmissie van dit gevaarlijke en zeer besmettelijke virus van mens op mens plaatsvindt en goed tot uiting geraakt wanneer we geen, of niet voldoende rekening wensen te houden met de wereldwijd bekende en breed gepropageerde coronamaatregelen. We hebben ook op 1 juli, Emancipatiedag, kunnen waarnemen, dat velen de voormelde maatregelen niet in acht hebben genomen en in veel gevallen aan hun laars hebben gelapt. Op vele plekken in onze hoofdstad en daarbuiten, werd helemaal geen rekening gehouden met het afgekondigde samenscholingsverbod van meer dan vijf mensen, van social distancing was op veel plaatsen totaal geen sprake, en velen hadden wel een masker, maar dat was niet voor neus en mond aangebracht. Als klap op de vuurpijl werd de lockdown die om 20.00 uur in de avond ingaat, gewoon en demonstratief, met voeten getreden. Zelfs na 22.00 uur ’s avonds, reed men nog door Paramaribo en wel met overluide muziek. Opvallend was dat de politie op veel plekken en momenten niet ingreep. Zou dat komen door gebrek aan mankracht, laksheid of gebrek aan voldoende beschermings-, gebruiks- en verbruiksartikelen? Door haar lankmoedig optreden tegen onhebbelijke en onverantwoordelijke burgers die door hun gedrag een groot gevaar betekenen voor de gehele gemeenschap, ontstaat er een situatie waarbij steeds meer lieden de straat opgaan en uiteindelijk het samenscholingsverbod ook op grotere schaal zullen tarten. Deze onverantwoordelijke lui kunnen er wél voor zorgen dat de zaak goed uit de hand loopt en de overheid ertoe overgaat, een totale lockdown in te stellen en de economie weer een onnoemelijke schade zal oplopen. We kunnen allen door ons coöperatiever op te stellen, een bijdrage leveren waardoor de totale lockdown achterwege kan blijven. Maar doen asocialen dat niet omdat ze COVID-19 nog steeds denken te bagatelliseren, dan komen deze stringente en zeer schadelijke maatregelen voor de gehele samenleving, er zeker opnieuw.