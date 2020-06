Afgelopen week heeft de directeur van Onderwijs, Natasia Bennanon, meegedeeld dat de fysieke herstart van het onderwijsproces op 6 juli zal plaatsvinden. Dit geldt voor het lager onderwijs, scholen op voj- en vos-niveau, imeao, pedagogische instituten en het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs. De leerkrachten zijn het hier niet mee eens. Volgens hen is COVID-19 nog niet onder controle en lopen zij grote kans besmet te raken met het virus. “De mensen die komen met de maatregelen zitten thuis of op kantoor en lopen geen gevaar. Wij als leerkrachten zijn goed om besmet te raken, terwijl wij ook ons gezin hebben”, zegt Meredith N., leerkracht verbonden aan een middelbare school tegenover de krant. Volgens N. is er nu sprake van een enorme uitbraak van het virus, waarbij de cijfers stijgen en er ook nog doden vallen. “Juist nu de zaken uit de hand dreigen te lopen, wil men overgaan op fysiek onderwijs. Dit terwijl we tien besmettingen hadden en alles plat moesten leggen”, zegt zij. N. geeft aan geen moeite te hebben met de hervatting van het onderwijs, maar dan moet de veiligheid van de leerkrachten gegarandeerd zijn. “We moeten aan het werk, maar niemand die ons uitlegt hoe zaken aangepakt zullen worden. We kunnen ook niet urenlang staan praten met een mondkapje op”, zegt N. De leerkrachten zeggen pas aan het werk te zullen gaan, wanneer het ministerie de richtlijnen heeft opgestuurd en zij ermee hebben ingestemd. “Het wordt tijd dat men gaat beseffen dat leerkrachten geen slaven zijn van het systeem, maar dat er gebruik gemaakt dient te worden van goed overleg”, aldus een leerkracht.