De directeur van de Medische Zending (MZ) Hermano Jintie, hield dinsdag tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie, een presentatie over de huidige situatie in het binnenland. “We proberen de monitoring van de gezondheidssituatie te doen in de verschillende gebieden”, zei Jintie. De monitoring geschiedt vanuit 51 locaties in het binnenland, waarbij de focus is gelegd op Oost-Suriname (grens Frans-Guyana), Zuid-Suriname (inheemse gebieden), Midden-Suriname (mijnactiviteiten) en Brokopondo (mijnactiviteiten). In Oost-Suriname zijn er twee concentratiegebieden (clusters), namelijk Antonio do Brinco en Stoelmanseiland. Volgens Jintie is er gisteren een missie naar Antonio do Brinco vertrokken, waar diverse positieve gevallen zijn. “Er is goed overleg gepleegd met de Fransen met betrekking tot deze missie.” Ook te Njoeng Jacob Kondre zijn er besmette personen geconstateerd. Verwacht wordt dat de gevallen zullen toenemen. Melvin Uiterloo, verantwoordelijke bij de afdeling Meso van de Medische Zending, presenteerde de resultaten van de vorige missie in Antonio do Brinco. Van de 44 swabs zijn 37 personen positief getest. Het dorp is afgesloten. Op Stoelmanseiland zijn er 29 swabs afgenomen, waarvan 17 personen positief getest zijn. Volgens Jintie hebben de besmettingen te maken met begrafenisrituelen en goudmijnactiveiten. ‘’De public awareness zal opgevoerd worden en het traditioneel gezag werkt ook mee’’, aldus Jintie. Uiterloo benadrukte dat mensen in deze gebieden (oosten) niet in paniek moeten raken. “Neemt u de covidmaatregelen in acht.’’ Volgens de epidemioloog Ingrid Krishnadath, die de bijeenkomst via Zoom bijwoonde, is er nog steeds sprake van een grote concentratie positieve gevallen in Paramaribo en Marowijne. Op dit moment zijn er meer mannen dan vrouwen positief getest, maar dat komt vooral omdat bij Rosebel Goldmines, voornamelijk mannen werkzaam zijn. In Moengo en Albina is de curve nog niet aan het afvlakken. In Paramaribo en Commewijne is de curve enigszins aan het afvlakken. Kinderarts Amadu Juliana heeft ook via Zoom gesproken over de veiligheid van leerlingen, dit in verband met de hervatting van het onderwijs. Zij benadrukte dat kinderen veilig de lessen kunnen volgen, zeker door de maatregelen die zijn aangekondigd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). “Kinderen dragen het virus minder vaak over dan volwassenen. Kinderen raken minder vaak geïnfecteerd.”