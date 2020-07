De afgelopen dagen blijken bepaalde burgers de lockdown maatregelen nog steeds te overtreden, hoewel er vanuit het COVID-19 Managementteam en de regering een beroep is gedaan op de samenleving om zich te houden aan de coronamaatregelen. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden geeft aan, dat de instructie vanuit de korpsleiding is, om zo vermanend mogelijk op te treden, dit om de burgers bewust te maken van COVID-19. ‘’De politie is er om de orde te handhaven, maar daarnaast heeft elke burger zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en moet een ieder beseffen, dat de maatregelen genomen door de overheid, er zijn om de bevolking te beschermen”, zegt hij. “Indien de opdrachten vanuit de leiding duidelijk zijn, zal er zeker worden opgetreden.” Hij doet een be-roep op de samenleving zich niet op de openbare weg te begeven indien dit niet nodig is en vooral als men niet be-hoort tot een essentiële dienst. De dagelijkse controle uitvoeren na een bepaald tijdstip, is nog steeds van kracht. “Indien blijkt dat een burger op dat moment onnodig over straat vertoeft, wordt deze overgebracht naar het politiebureau waar deze pas de volgende dag wordt vrijgelaten”, benadrukt Naarden. Het presidentieel besluit om de sancties die in de Wet Uitzonderings Toestand COVID-19, toe te passen, kan volgens Naarden nog niet worden toegepast, omdat er nog bepaalde zaken zijn die goed nagekeken moeten worden, alvorens de politie de sancties kan invoeren. “Wij zijn nog niet zover”, merkt Naarden op. Hij benadrukt ook dat indien de burger zich niet houdt aan de waarschuwingen en zich op een onwillige manier opstelt, die niet door de beugel kan, wordt die dan gelijk overgebracht naar het politiebureau. “Dit geldt dan ook voor de burgers, die tot laat in de avond luid muziek afdraaien op de openbare wegen. De politie is dan bevoegd de installatie in beslag te nemen, dit geldt ook voor personen die in hun huis luid muziek afdraaien, dan mag de politie wel zonder toestemming het huis binnendringen”, aldus Naarden. Naarden legde uit dat er mogelijkheden zijn voor burgers die een klacht hebben over personen die de lockdown overtreden. “Men kan zijn of haar klacht indienen via ons Command Center van het Korps Politie Suriname (KPS) of bellen met de dichtstbijzijnde politiepost van het desbetreffende ressort”, aldus Naarden. Volgens de leiding van het KPS, zijn er al exacte richtlijnen gegeven over welke maatregelen genomen kunnen worden tegen personen die de lockdown overtreden.