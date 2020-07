Naar verluidt is de rust binnen de Centrale Bank van Suriname teruggekeerd. Dit liet de voorzitter van de Centrale Bank Werknemers Organisatie (C.B.W.O.), Robby Berenstein aan ons weten. De directie en de C.B.W.O. hebben gesprekken gevoerd en zijn tot overeenstemming gekomen en hebben afspraken gemaakt, over de aanpak, die in betere aard is gevallen ten aanzien van de 100% bezetting van het personeel van de moederbank. Deze onrust was ontstaan naar aanleiding van een circulaire uitgegeven door de Centrale Bank van Suriname d.d. 21 juni 2020, waarbij er een direct verband gebracht werd tussen het versoepelen van de Covid-19 maatregelen door governor Maurice Roemer en het direct daarna toepassen van een 100% personeelsbezetting op de werkplek. Het bestuur van de C.B.W.O. had toen per brief gereageerd en was van mening dat dit besluit eenzijdig en daardoor ook onverantwoord was, niet alleen maar vanwege de verplichtingen tot overleg die de C.A.O. voorschrijft als het gaat om werktijden, maar meer nog omdat er in de twee weken van “total lockdown” een grotere groei is geweest van besmettingen in Suriname. De bond was mening, dat het bestuur van de moederbank niet vanwege de “total lockdown” gelijk kon worden teruggegaan naar een 100% bezetting. Voor de “total lockdown” werd nog het roulatiesysteem en van huis uit werken gehanteerd, die een solide basis boden en bieden voor het garanderen van de social distance.