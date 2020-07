In het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) werd gisteren Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, gekozen tot voorzitter van het hoogste orgaan in ons land. Brunswijk zei dat hij niet alleen geschiedenis schrijft voor zijn partij, maar dat het ook de eerste keer is dat een Marron wordt gekozen tot parlementsvoorzitter. De bewoners uit het achterland zijn er trots op dat Brunswijk deze positie heeft bereikt. “Hij heeft er hard voor gewerkt en het is dus ook verdiend. We zijn blij dat nu eindelijk de stem van de Marrongemeenschap, die nog steeds wordt gezien als een achtergestelde groep, zal worden gehoord”, zegt een van de partijgenoten tegenover de krant. In zijn eerste toespraak liet Brunswijk weten hoe belangrijk deze positie is voor de Marrongemeenschap, omdat we terug moeten blikken naar de weg die zijn voorouders hebben afgelegd. Volgens Brunswijk hadden ook zij dit niet kunnen voorspellen, maar is hij er nu al van overtuigd dat met het kiezen van een Marron als voorzitter van het hoogste college van ons land, er al een verandering is opgetreden binnen de samenleving. Brunswijk gaf verder aan niet alleen te zullen werken voor één groep, maar zich in te zetten voor land en volk. Bovenal is voor hem belangrijk dat er geen verschil bestaat tussen coalitie en oppositie. ‘’Alle leden die zijn beëdigd, zijn gekozen om de belangen van het volk te dienen’’, aldus Brunswijk. Ook Obed Kanape krijgt de ondersteuning van de Marrongemeenschap. Kanape maakte gestoken in culturele kleding, zijn opwachting in DNA en werd ingezegend volgens het winti geloof. “Dit geeft alleen aan dat het onze tijd is en dat wij nu gaan werken voor land en volk. De andere leiders hebben hun best gedaan, maar het is niet wat het wezen moet. Laten de Marronkinderen het nu doen en vooral het beste ervan maken”, aldus een bestuurslid van de Abop.