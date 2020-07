Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft vorige week bekendgemaakt, dat het onderwijs voor de examenkandidaten, op maandag 6 aanstaande hervat zal worden. Veel ouders en leerkrachten zijn hier ontstemd over, omdat er dagelijks nog COVID-19 besmettingen plaatsvinden. Zij vragen zich ook af, of het wel verstandig is de lessen midden in deze coronasituatie, te hervatten. Onderwijsdirecteur Natasia Bennanon, zegt desgevraagd, dat het ministerie ervoor zal zorgen, dat er strenge coronamaatregelen gehanteerd zullen worden. “In eerste instantie gaan we met COVID-19 moeten leren leven, als we met de gedachte rondlopen dat de situatie gevaarlijk is, zullen we ook nooit het onderwijs hervatten. De situatie is er al. Wat we wel kunnen doen, is samen nagaan hoe we ermee kunnen leven of omgaan, en dat is wat het ministerie van Onderwijs nu doet, het is ‘all hands on deck’, het ministerie is vanaf het begin steeds bezig geweest met plannen, hoe we de lessen kunnen hervatten. Wij zullen en moeten ervoor zorgen, dat er strenge voorzorgsmaatregelen gehanteerd worden”, aldus Bennanon. Er zullen maar 21 lesdagen zijn, daarna begint de vakantie. Het ministerie zal volgens Bennanon steekproeven uitvoeren om na te gaan of de COVID-maatregelen in acht worden genomen. “Voldoende bescherming is een must! De oriëntatie op veiligheid zal er zijn. Momenteel is het een uitdagende situatie, dus leerkrachten en leerlingen moeten goed beschermd worden. Er moeten offers gebracht worden. Ouders, stuur je kind met alle voorzorgsmaatregelen naar school, geen onderwijs is ook geen oplossing”, zegt Bennanon. Mensen met onderliggende klachten zijn het meest vatbaar voor COVID-19. Een deel van de leerkrachten behoort tot deze groep. Bennanon zegt dat bekend is bij het ministerie om welke leerkrachten het gaat. “Leerkrachten en docenten die onderliggende ziektes hebben, hebben reeds een attest bij het ministerie. Als er anderen zijn met klachten, dan moeten ze die ook bekend maken en kunnen tonen. Niemand wil ziek worden, en dat snappen we ook, vandaar dat het ministerie met strenge protocollen zal komen.’’ Geruchten doen de ronde dat niet alle scholen van sanitair voorzien zijn. ‘’Dit berust voor geen cent op waarheid. Het ministerie is wel bezig met een project om scholen van nieuw sanitair te voorzien en dat project is nog steeds gaande. Maar dat wil niet zeggen dat er geen sanitair beschikbaar is, de toiletten die vervangen moesten worden, zijn voor een deel al vervangen. MinOWC heeft ervoor gezorgd, dat scholen tenminste water en een toilet hebben”, aldus Bennanon. Schoolvervoer Volgens Bennanon zal het ministerie naar een tussenoplossing zoeken voor het schoolvervoer. Zij hoopt dat het ministerie deze week met een statement komt inzake het schoolvervoer. “Het MinOWC heeft wel schoolvervoer voor kinderen die 5km of meer van de school wonen, dan praten we over districten en verafgelegen wijken. Dat is sinds jaar en dag zo. Voor studenten die minder dan 3km van de school wonen, was er geen regeling en die zijn ook niet geregistreerd, maar ook die komen we tegemoet. We hebben al met het ministerie van Financiën gesproken, om ons tegemoet te komen met schoolvervoer voor de resterende groep. Echter kunnen niet alle studenten door hun ouders afgezet worden. Degenen die wel vervoer hebben, verzoeken we om die de groep die dat niet heeft, te helpen waar men kan”, aldus Bennanon. Tot slot zegt zij, dat studenten die ondanks deze moeilijke situatie hun best blijven doen, gewaardeerd moeten worden. “Het is een periode van heel veel frustraties, maar studenten gaan doorstromen. Daarom wil het MinOWC de mogelijkheden bekijken om ze na deze 21 dagen tegemoet te komen. Leerkrachten, ouders en leerlingen, zullen veel offers brengen de komende drie weken”, zegt Bennanon. door Orsilia Dinge