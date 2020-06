Vandaag vond de eerste vergadering van de hoogste volksvertegenwoordiging tevens beëdiging en toelating van de 51 gekozen assembleeleden in het parlement plaats. Ook worden de voorzitter en vicevoorzitter vandaag in De Nationale Assemblee (DNA) gekozen. Zowel de parlementsleden als de voorzitter en vicevoorzitter, hebben beloofd de komende vijf jaar te werken voor land en volk. “Het is eindelijk zover, dat de kiezers ervoor hebben gezorgd dat er een nieuw parlement geïnstalleerd kan worden. Bij de kandidaatstelling gaan we uit van ervaring, dus het is niet moeilijk geweest om Dew Sharman voor te dragen als vicevoorzitter van het parlement. De voorzitter van de VHP heeft heel veel tijd besteed, om ervoor te zorgen dat juiste mensen met ambities zijn voorgedragen”, zegt Nurmohamed desgevraagd. Hij zegt dat het hoofdbestuur van de VHP vanaf het begin ervoor heeft gezorgd, dat een ieder zijn of haar ambities mocht doorgeven. Naar de redactie verneemt, zal Nurmohamed ook geïnstalleerd worden als minister van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). “Ik heb zelf nog geen inzage gehad in de documenten, maar ben getipt dat ik op de kandidatenlijst van OWT&C sta. Ik heb wel doorgegeven, indien het nodig zal zijn, dat ik geïnteresseerd ben in DNA tevens buiten. Dit allemaal, om de bereidheid om het land uit deze crisis te halen”, aldus Nurmohamed.