Guillermo Samsom, jurist en econoom, is verheugd dat er een nieuw parlement gekozen is. ‘’Het leek alsof een blok van mijn schouders afviel’’, zei hij gisterenavond in het tv-programma To the Point. Samson zei dat hij iets beters verwacht van het nieuw parlement dan de afgelopen tien jaar. Samson haalde aan dat velen Jennifer Geerlings-Simons geprezen hebben voor haar werk in het parlement, maar volgens hem was ze gewoon de wil van Bouterse aan het uitvoeren. Het had, aldus Samson, meer weg van een dictatuur. Nu Ronnie Brunswijk is benoemd tot voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), is Samson van mening dat Brunswijk bepaalde zaken, zoals zijn agressie, achterwege moet laten, omdat niet alleen Suriname, maar de hele wereld naar hem kijkt. Samsom gaf aan dat de ondervoorzitter van het parlement, Dew Sharman, vrij goed is. Hij denkt dat Sharman meer actief zal zijn dan Brunswijk, omdat Brunswijk volgens Samson niet naar alle internationale meetings zal kunnen gaan. Mogelijk zal Brunswijk afstand doen van zijn functie als voorzitter van het parlement en gaan voor het vicepresidentschap. ‘’Dit is geen goede keus van Brunswijk, maar meer nog voor ons land’’, zei Samson. Hij vroeg Brunswijk dit Suriname niet aan te doen, omdat de vicepresident overal naartoe moet kunnen gaan. ‘’Brunswijk kan dat niet, omdat hij een vonnis op zijn naam heeft’’, aldus Samson. Wordt Brunswijk vicepresident, dan komen we volgens Samson weer in dezelfde situatie waar Bouterse alleen met boevenstaten zaken heeft kunnen doen. “We zijn op een moment waar Santokhi toezeggingen heeft gehad. Als Brunswijk vicepresident wordt met een vonnis op zijn naam, krijgen we weer problemen met Nederland, de Europese Unie. Niemand zal zaken met ons willen doen. Door te kiezen voor het vicepresidentschap doet hij Suriname dit aan. Hij is goed als DNA-voorzitter”, zei Samson. Hij is van mening dat om goed te functioneren, er tenminste nog een ministerie opgezet moet worden, namelijk een ministerie van Staat. ‘’Het gaat om een minister zonder portefeuille. De functie van zo een minister is dan adviezen geven omtrent complexe problemen die hij kan overzien vanwege zijn opleiding en ervaring’’, zei Samson. Oud-president Ronald Venetiaan zou volgens Samson, deze functie kunnen invullen. “Hij moet natuurlijk willen. Santokhi is bright, maar alleen gaat hij het niet kunnen en ik geloof niet in al die jongemannen met titels. We hebben gezien waar dat ons heeft gebracht. We hebben ook de ouderen met ervaring nodig. Er moet een samenhang zijn.” Samson zei dat eerlijkheid zeer belangrijk is. ‘’Dat gaat zorgen als deze nieuwe regering het zal maken.’’ Samson: “Mocht het blijken dat één man in het kabinet steelt en je doet er niets tegen, dan is het klaar met dit kabinet. Er moet een antecedentenonderzoek komen alvorens ministers worden benoemd. Ik ben bezig met mijn eigen onderzoek en heb nu al namen van mensen die niet op de lijst moeten komen en als ze toch komen, ga ik ze presenteren. De regering moet de beste renpaarden aan het werk zetten.’’ Hij zei dat hij een van de weinigen was die voorspeld had wat de verkiezingsuitslag zou zijn. Volgens Samson kon hij dat, omdat hij dicht bij Santokhi was en gezien heeft hoe hard hij gewerkt heeft. “VHP heeft haar groei deels te danken aan het volk dat messed up was en het beleid gewoon weg wilde hebben. Als de NDP weer had gewonnen, zouden we nooit meer verkiezingen houden in Suriname, want er kwam al een communistische dictatuur op”, stelde Samson. Daarnaast heeft Santokhi volgens hem hard gewerkt om de VHP te transformeren, ook ging hij zelf het veld in om met het volk te spreken.