NPS-voorzitter Gregory Rusland, zegt dat de NPS zich opoffert om de rust binnen de samenleving te bewaren. Dit zei Rusland gisteren in gesprek met Apintie naar aanleiding van de problemen die onlangs zijn ontstaan binnen de nieuwe coalitie. De regeringscoalitie had besloten dat er een nieuw ministerie, het ministerie van Olie en Gas, opgezet zou worden. Het ministerie zou onder het beheer van de NPS komen. Nadat dit bekend werd, is er vanuit verschillende hoeken kritiek geleverd. De Abop deelde enkele dagen terug mee, dat er geen nieuw ministerie zal komen, maar dat Olie en Gas bij Natuurlijke Hulpbronnen, dat onder het beheer van Abop is, zal vallen. De gemoederen raakten verhit, vooral binnen de structuren van de NPS. Intussen zijn de plooien glad gestreken en is besloten dat de NPS het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en van Ruimtelijke Ordening en Milieu, onder zijn beheer krijgt. Volgens Rusland kiest de NPS voor het groter belang, maar blijft erbij dat de Abop zich aan de gemaakte afspraken moet houden. Meer nog omdat de NPS, aldus Rusland, een partij is die zich altijd aan haar woord houdt. “Als er een overeenkomst is, moeten alle partijen zich eraan houden.” Rusland zei dat er nu rust binnen de NPS is nadat de deskundigen van de NPS het belang van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Ruimtelijke Ordening en Milieu, aan de structuren hebben uitgelegd. “Het maakt niet uit waar de NPS komt, we gaan een goede job doen. We nemen geen besluiten zonder te weten wat de consequenties zijn daarvan. We kijken naar het groter belang en dat is rust brengen.” Volgens Rusland is het niet juist om te focussen op ministeries, belangrijk is dat de belofte aan het volk gerealiseerd wordt. De NPS zal daarom geen besluiten nemen die ervoor zullen zorgen dat het bestuur van de afgelopen tien jaar weer aan de macht komt. “We hoeven niet tevreden te zijn met alles, maar we willen niet weer de situatie van de afgelopen tien jaar. We hebben gezien dat na de situatie, de koers van de USD omhoog is gegaan. Dat betekent dat het hele volk eronder gaat lijden als er instabiliteit heerst. We moeten nu zien de rust te bewaren, zodat we ook de nodige hulp vanuit het buitenland kunnen krijgen”, zei Rusland. Hij gaf aan dat onderwijs de basis is om uit de armoede te geraken. De afgelopen jaren heeft onderwijs niet veel aandacht gekregen. “Op dit moment zorgen de situatie van het land en COVID-19 ervoor dat de potentie van kinderen om te leren en zichzelf te ontwikkelen, stagneert. De faciliteiten zijn bar slecht en er is dringend herstel nodig. Het is een grote verantwoordelijkheid, want het land heeft geen geld. We moeten meer gaan investeren in het onderwijs om ervoor te zorgen dat het land welvarend wordt”, zei Rusland. Over de inrichting van ons onderwijssysteem, zei hij dat wij niet per se naar de ontwikkelingen in de regio moeten kijken, maar dat wij ons eigen systeem moeten inrichten op basis van de ontwikkeling die we willen voor het land. Volgens Rusland is Ruimtelijke Ordening, een ‘‘baby’’ van Frank Essed, prominent lid van NPS. Het is volgens hem een ministerie waarmee eigenlijk de hele organisatie van het land wordt bepaald. ‘’Het is zeer belangrijk dat gelet wordt op het beheer van het milieu. We naderen een periode waarin het moeilijk wordt om zaken te doen als zaken niet volgens de standaarden voor milieuveiligheid worden gedaan’’, zei hij. Op een later tijdstip zal hij nader ingaan op het belang van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu voor het land. Rusland heeft aangegeven, dat hij geen minister wordt. “Ik heb de kans al gehad in het verleden. Ik wil anderen de kans geven om de posities in te vullen. We gaan ervoor zorgen dat vanuit de structuren goede kandidaten naar voren geschoven worden om de posities in te vullen”, aldus Rusland.