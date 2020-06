De verkiezingen zijn voorbij en de huidige regering onder leiding van de NDP, is weggestemd. Het kabinet Bouterse is momenteel demissionair en moet tot de officiële overdracht van de staatsmacht in de maand augustus, zich bezighouden met het afhandelen van lopende zaken. Het moet zaken in alle rust verder begeleiden en daarbij geen exceptionele handelingen plegen. Althans, dat is de normale gang van zaken. Bijvoorbeeld moeten de sociale uitkeringen normaal en op tijd plaatsvinden en de komende maand dient het vakantiegeld aan werkers binnen de publieke sector, uitgekeerd te worden. Het zal geen verbazing tot gevolg hebben, dat de regering deze uitgaven grotendeels monetair zal financieren, gezien haar zeer penibele solvabiliteitspositie. Het gaat steeds moeilijker en dat hebben de seniorenburgers ook deze maand weer geconstateerd, omdat op vrijdag 19 juni, de AOV tot grote teleurstelling van velen, niet was gestort. Velen zijn zwaar verarmd geraakt en nu zelfs genoodzaakt in zon en regen veel te dicht op elkaar te staan om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket, dit geeft aan hoe ernstig de situatie in het land wel is. En terwijl grote delen in de samenleving door slecht economisch en financieel beleid in de afgelopen tien jaar, nu afhankelijk zijn geraakt van pakketten, heeft de regering gemeend haar leden, ex-leden en adviseurs, met terugwerkende kracht, zwaar financieel te bevoordelen. Hooggeplaatste loyalisten van het regiem Bouterse, worden op de valreep bevorderd en happen geld (lees: miljoenen) in de schoot geworpen. De laatste restjes worden verdeeld en geld dat hoognodig is en kan worden ingezet ten faveure van de gemeenschap na de machtsoverdracht in augustus, wordt nu onder politieke loyalisten verdeeld. Heeft veel weg van een ordinaire laatste kaalslag c.q. plundering van het volksvermogen. Kwaadwilliger kan het nog maar nauwelijks. Ook de benoemingen en bevorderingen zijn heel opvallend. Aan deze bevorderingen zijn natuurlijk verschillende emolumenten verbonden, die de komende regering zal moeten nakomen, terwijl die tegen een vrijwel lege staatskas aankijkt. Allemaal opzettelijke handelingen om het komende kabinet nu reeds te destabiliseren en dat in een periode dat we ook nog te maken hebben met de bestrijding van de COVID-19 pandemie, die ook in ons land dodelijke slachtoffers maakt. Uit de handelingen van de demissionaire regering Bouterse blijkt, dat ze lak heeft aan wat men van haar handelen denkt. Haar verkwistend beleid en wel tegen beter weten in, voert zij tot het laatste moment uit en laat het oplossen van al de huidige vraagstukken, over aan het aankomende kabinet. Maar ze vergeet één ding en dat is, dat het volk al haar handelingen de afgelopen jaren heeft gevolgd en door zijn stemgedrag, haar heeft afgewezen. De benoemingen, bevorderingen, en grove financiële bevoordelingen van loyalisten en ex-leden van de ministerraad, zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben zeker meer kwaad bloed bij de samenleving gezet. Zal zeker meer nadeel voor de NDP en haar leiding opleveren.