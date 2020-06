Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft gisteren de verkiezingen op DNA-niveau bindend verklaard voor alle tien districten en voor tien van de twaalf ressorten in Paramaribo. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, zei dat op de dag van de verkiezingen gebleken is, dat een aantal instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken, niet zijn opgevolgd door stembureaus en Hoofdstembureaus. Desondanks heeft het OKB de meeste problemen ervaren in de samenwerking met het Hoofdstembureau Paramaribo. “Het is opvallend dat in vergelijking met het Hoofdstembureau van Paramaribo, de hoofdstembureaus van de negen andere kiesdistricten redelijk tot zeer goed hun werk hebben gedaan. Opvallend is ook dat de samenwerking en communicatie tussen het Onafhankelijk Kiesbureau en de negen andere hoofdstembureaus, zeer goed te noemen is”, zei Van Dijk-Silos. Ten aanzien van instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) die niet zijn opgevolgd, werd aangegeven, dat bijvoorbeeld diverse hoofdstembureaus, de instructie om de processen-verbaal van het resultaat van de telling op te hangen aan de deur van het stemlokaal, niet hebben opgevolgd. Dit is in strijd met de wet. De instructies hebben gezorgd voor verwarring bij het personeel van de stembureaus. Bij de telling van de uitgebrachte stemmen is ook gebleken dat de training en de selectie van het stembureaupersoneel, niet adequaat is geweest. Van Dijk-Silos: “Zo wisten velen bijvoorbeeld niet te turven en de processen-verbaal in te vullen, hetgeen ook geleid heeft tot stagnaties waardoor vele stembureaus pas op 26 mei tegen 06.00 uur ‘s morgens en later, afgesloten konden worden. Het laatste stembureau heeft zich pas op 26 mei om 15.30 uur aangemeld bij het Hoofdstembureau Paramaribo.” Van Dijk-Silos zei dat gedurende de zeven dagen van onderzoek, de vijandigheid van diverse leden van het Hoofdstembureau Paramaribo tegen het OKB, heel duidelijk was. Toezichthouders en OKB-leden zijn volgens Van Dijk-Silos, geschoffeerd en bedreigd geworden met uitzetting uit het Nationaal Indoor Stadion. Op 31 mei was, aldus Van Dijk-Silos, zelfs de opdracht gegeven om de leden van het OKB en de toezichthouders, te verbieden om het gebouw te betreden totdat het voltallige Hoofdstembureau Paramaribo aanwezig was, terwijl het publiek wel naar binnen mocht. “Dit gebeuren noemt het Onafhankelijk Kiesbureau een dieptepunt zonder weerga en een dergelijk incident is voor het eerst in zijn veertigjarig bestaan voorgekomen. De wijze van het onderzoek van het Hoofdstembureau Paramaribo was een manifestatie van gebrek aan organisatie skills en deskundigheid”, stelde de OKB-voorzitter. Het Hoofdstembureau Paramaribo was volgens Van Dijk-Silos, daarnaast ook het enige hoofdstembureau dat geweigerd heeft het OKB toe te laten tot de door de politieke partijen ingediende documenten in verband met de kandidaatstelling, waarbij leden van het OKB door het hoofdstembureau in een vergadering op zeer onbetamelijke wijze zijn geschoffeerd en vernederd. “Later is dit rechtgetrokken, maar dat neemt niet weg dat een dergelijke vijandigheid niet geaccepteerd is door het Onafhankelijk Kiesbureau. Dit is een van de dieptepunten van de verkiezing.’’ Volgens Van Dijk-Silos is het ook betreurenswaardig dat het OKB, de kortgedingrechter heeft moeten adiëren om het Centraal Hoofdstembureau te veroordelen tot afgifte van de documenten die politieke partijen ter registratie hebben aangeboden, op grond van artikel 32 van de Kiesregeling. “In deze verkiezing is het kenmerkend geweest dat enkele verkiezingsinstituten met gemak de vigerende wetgeving hebben genegeerd, wilden negeren of een extensieve interpretatie hebben toegepast, terwijl de Kiesregeling dwingendrechtelijk van aard is en derhalve geen ruimte biedt voor een extensieve interpretatie”, aldus Van Dijk-Silos.